Обострение на передовой, украинцы сбегают на Прикарпатье – видео недели

На фронте активизировались боевики, поэтому количество обстрелов ежесуточно увеличивается. Из-за агрессии России в Ивано-Франковске резко вырос спрос на аренду жилья.

О сюжетах 24 канала, которые стали самыми помулярными за неделю – узнайте дальше.

К теме Россия развернула против Украины около 75% своих обычных войск, – СМИ

Обострение ситуации на Донбассе

После того, как ситуация по поводу вероятного полномасштабного вторжения России стала более актуальной, обстрелы на передовой участились. Как рассказали журналистам защитники Екатериновки, враг продолжает провоцировать.

На Востоке враг продолжает открывать огонь: смотрите видео

Жилье на Прикарпатье

Некоторые украинцы, проживающие в восточной и центральной частях Украины, решили переждать вероятную российскую агрессию в Ивано-Франковской области. Поэтому в городе с начала февраля увеличился спрос на аренду жилья.

На Прикарпатье резко вырос спрос на аренду жилья: смотрите видео

Угроза из Беларуси

Украина обустраивает забор на границе с Беларусью. Это обусловлено вероятной угрозой полномасштабного наступления России на Украину через Беларусь. Граница между государствами будет иметь полноценную защитную инфраструктуру.

Украина строит забор из-за возможного вторжения из Беларуси: смотрите видео

В Ровненской области создали мощный болотоход

Житель Ровненщины создал уникальный болотоход, который преодолевает неглубокие водоемы, болота и лед. Мастер назвал свое творение Triton. Над его созданием украинец работал 9 месяцев.

В Ровненской области мужчина создал болотоход: смотрите видео

Проект "Брак за сутки"

Наталья и Сергей Тураши были первыми, кто 5 лет назад решился на участие в проекте Министерства юстиции "Брак за сутки". Ко дню свадьбы пара встречалась всего 4,5 месяца.

Как живет семья, которая решилась на свадьбу по проекту Минюста: смотрите видео