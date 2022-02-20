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До теми Росія розгорнула проти України близько 75% своїх звичайних військ, – ЗМІ

Загострення ситуації на Донбасі

Після того, як ситуація щодо ймовірного повномасштабного вторгнення Росії стала актуальнішою, обстріли на передовій почастішали. Як розповіли журналістам захисники Катеринівки, ворог продовжує провокувати.

На Сході ворог продовжує відкривати вогонь: дивіться відео

Житло на Прикарпатті

Деякі українці, що мешкають у східній та центральній частинах України, вирішили перечекати ймовірну російську агресію на Івано-Франківщині. Через це у місті з початку лютого збільшився попит на оренду житла.

На Прикарпатті різко зріс попит на оренду житла: дивіться відео

Загроза з Білорусі

Україна облаштовує загорожу на кордоні із Білоруссю. Це зумовлено ймовірною загрозою повномасштабного наступу Росії в Україну через Білорусь. Межа між державами матиме повноцінну захисну інфраструктуру.

Україна будує огорожу через можливе вторгнення з Білорусі: дивіться відео

На Рівненщині створили потужний болотохід

Мешканець Рівненщини створив унікальний болотохід, який долає неглибокі водойми, болота та лід. Майстер назвав своє творіння Triton. Над його створенням українець працював 9 місяців.

На Рівненщині чоловік створив болотохід: дивіться відео

Проєкт "Шлюб за добу"

Наталія та Сергій Тураші були першими, хто 5 років тому зважився на участь у проєкті Міністерства юстиції "Шлюб за добу". До дня весілля пара зустрічалася всього 4,5 місяці.

Як живе родина, що наважилася на весілля за проєктом Мін'юсту: дивіться відео