Жданов прокомментировал обращение белорусских военных к ВСУ и их возможную ротацию

Белорусские военные записали видеоответ на обращение ВСУ по поводу войны. А Лукашенко тем временем начал отводить войска из приграничных районов в пункты их постоянной дислокации.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в своем стриме, сообщает 24 канал. Он отметил, что единственное, что Украина постоянно декларирует в сторону белорусских военных – это призыв, чтобы они не нападали.

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Что может означать обращение белорусских военных

Жданов отметил, что обращение белорусских военных к ВСУ является чем-то таким по принципу – не пугайте нас, а то мы сами будем бояться и вас пугать.

Приблизительно в таком контексте. Если вы не хотите войны, то мы тоже войны не хотим,

– сказал военный эксперт.

Он обратил внимание на то, что в обращении были слова о том, что "не нужно совершать специальные информационно-психологические операции против вооруженных сил Беларуси".

По словам Жданова, самое интересное, что Украина такие операции не проводит, а призывает не нападать – тогда белорусы будут целыми и невредимыми. Это единственное, что мы постоянно декларируем в сторону белорусских военных. Украина, конечно, готовится к обороне, а не к нападению.

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Почему Лукашенко мог начать отводить войска от границы

Жданов также прокомментировал информацию о том, что Беларусь начала отводить войска из приграничных районов, перемещая их в пункты постоянной дислокации.

Я думаю, что это просто очередная ротация. А может, Лукашенко решил, что надо вернуть армию в пункты постоянной дислокации для того, чтобы защитить самого себя,

– отметил военный эксперт.

Ведь, отметил он, формирование совместной с Россией группировки на территории Беларуси под командованием генерального штаба российских вооруженных сил может представлять прямую угрозу пребыванию у власти самого Лукашенко.

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