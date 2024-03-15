Они хотят, чтобы Красный Крест организовал гуманитарный коридор для выезда местного населения. Предыдущие призывы российские власти проигнорировали призывы об обстрелах на территории Белгородской и Курской областей, что "ожидаемо привело к многочисленным жертвам среди гражданских во время проведения ограниченной военной операции" на территории России.

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Обращение российских добровольцев к Красному Кресту

Мы призываем Красный Крест немедленно связаться с представителями Легиона "Свобода России", Российского Добровольческого Корпуса, Сибирского батальона, а также путинскими представителями с целью срочного создания гуманитарной миссии, которая окажет необходимую помощь жителям Белгородской и Курской области,

– говорится в обращении российских добровольцев.

В своем сообщении они отметили, что все это вызвано неспособностью российских властей провести эвакуацию мирного населения, что приводит к значительным жертвам среди гражданских.

Легион "Свобода России" сообщил, что получил ответ от Красного Креста и ожидает дальнейших действий.



Ответ от Красного Креста / фото легион "Свобода России"

Обратите внимание! Недавно в Интернете появилась информация, что президент Российского Красного Креста связан с пропутинской "патриотической" организацией, а сотрудники РКК высказывают взгляды о невозможности достижения мира с "украинскими нацистами". РЧХ также участвует в военных сборах и учениях для детей, где пропагандируется идеология продолжения войны против Украины, используются символы агрессии "Z".

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