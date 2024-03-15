Вони прагнуть, щоб Червоний Хрест організував гуманітарний коридор для виїзду місцевого населення. Попередні заклики російська влада проігнорувала заклики про обстріли на території Бєлгородської та Курської областей, що "очікувано призвело до численних жертв серед цивільних під час проведення обмеженої військової операції" на території Росії.

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Звернення російських добровольців до Червоного Хреста

Ми закликаємо Червоний Хрест негайно зв'язатися з представниками Легіону "Свобода Росії", Російського Добровольчого Корпусу, Сибірського батальйону, а також путінськими представниками з метою термінового створення гуманітарної місії, яка надасть необхідну допомогу жителям Білгородської та Курської області,

– мовиться у зверненні російських добровольців.

У своєму повідомленні вони зазначили, що все це викликано неспроможністю російської влади провести евакуацію мирного населення, що призводить до значних жертв серед цивільних.

Легіон "Свобода Росії" повідомив, що отримав відповідь від Червоного Хреста і очікує на подальші дії.



Відповідь від Червоного Хреста / фото легіон "Свобода Росії"

Зверніть увагу! Нещодавно в Інтернеті з'явилася інформація, що президент Російського Червоного Хреста пов'язаний з пропутінською "патріотичною" організацією, а співробітники РЧХ висловлюють погляди про неможливість досягнення миру з "українськими нацистами". РЧХ також бере участь у військових зборах та навчаннях для дітей, де пропагується ідеологія продовження війни проти України, використовуються символи агресії "Z".

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