Путин выступает перед Федеральным собранием: главные тезисы кремлевского диктатора

21 февраля Владимир Путин обратился со своим выступлением к Федеральному собранию. Заметим, что соответствующее мероприятие должно было состояться раньше, но его решили перенести из-за провалов на фронте.

Обращение к Федеральному собранию – ежегодная мероприятие, в котором Владимир Путин принимает участие. Во время него он произносит речь, которую внимательно слушает его прислуга. Такой себе отчет о проделанной в течение целого года работы. Понятно, что в этот раз топ-темой выступления станет так называемая "спецоперация". 24 Канал послушал его за вас и собрал самое важное.

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Основные тезисы с выступления

Путин начал свою речь с фразы, что происходит она в непростое для России время. И, конечно, не обошел вниманием войну против Украины. В привычной для Путина манере, с заявлениями о так называемых "неонацистах", ненависть "киевского режима".

Один из отрывков выступления касался 2014 года и аннексии части Донецкой и Луганской областей. Путин в своей излюбленной циничной форме заявил о том, что необходимо было спасать мирное население Донбасса. Мол, ему угрожали. И эту пластинку он повторяет уже годами.

И не обошлось без заявлений о том, что нашим государством руководят извне. Вот только маленький кусочек: "Западные лидеры тянули время и занимались "крючковязанием". Таким образом он пытался оправдать свою агрессию, а также нежелание к переговорному процессу. Более того, заявил, что "киевский режим" специально затягивал время, чтобы усилить свои атаки по мирному населению в Донбассе.

Путин жаловался в своей речи, что за спиной России готовили совершенно другой сценарий. Мол, весь мир был настроен против Москвы. И не забыл он о "желании Украины получить ядерное оружие". И, конечно, он обвинил Запад в том, что у него отсутствуют "понятие чести, доверия то порядочности".

"В современном мире не должно быть разделения на так называемые цивилизованные страны и другие", – добавил диктатор.

Это они (Запад – 24 Канал) развязали войну. А мы используем силу, чтобы ее остановить, – подчеркнул Путин.

Не обошлось без упоминаний о НАТО. Напоминаем, что якобы Альянс должен был напасть на Россию. Он прокомментировал так называемое желание его расширения. Мол, в НАТО "зонтиком решили прикрыться" от страны-агрессорки. Еще одно сетование касалось того, что буквально вся планета "всеяна" американскими базами.

По его словам, к февралю 2022 года "было все готово для очередной карательной акции Киева". И что, убежден Путин, все делали вид, что ничего не происходит. И снова полилось обвинение: "Это они выпустили джина из бутылки, целые регионы погрузили в хаос".

Кремлевский диктатор традиционно высказался об Украине, но имея в виду Россию. Он заявил, что на Западе никто не считает человеческие жертвы. Но это именно Путин так делает, когда гонит на верную смерть сотни тысяч своих граждан.

Заметим, что он в своей речи противоречил себе. Раньше ведь заявлял, что Ленин создал Украину. А на этот раз сказал: "Проект Украины начал сращиваться еще в 19 веке, еще в Австро-Венгрии, чтобы оторвать исторические земли от России, все повторяется".

Он заверил всех собравшихся, что сначала якобы атаковали Донбасс. А следующими целями должны быть Крым и Севастополь. И еще раз повторил, что воюет Россия не против Украины.

Мы не воюем с народом Украины, он стал заложником киевского режима и западных хозяев, оккупировавших эту страну,

– добавил он.

Путин еще раз не может определиться, является ли Украина отдельной страной или нет. У него от речи к речи субъектность нашего государства меняется.

И если раньше он рассказывал о необходимости защищать русскоязычное население в Украине, то сейчас изменились нарративы. Акцент уже сделали на "обязанности защищать наших детей от деградации и возрождения".

Чтобы успокоить присутствующих, Путин решил озвучить тезис, демонстрирующий якобы силу российской армии. Но это самое российское войско уже почти год не может достичь даже скудных планов, поставленных диктатором из Кремля.

Победить Россию на поле боя невозможно,

– отметил он.

Статистика потерь и освобождения оккупированных территорий демонстрирует другое. В то же время, он похвалил россиян за поддержку так называемой "спецоперации". Мол, так "проявился настоящий патриотизм". Есть подозрение, эту фразу он озвучил не только для усиления поддержки войны против Украины, но и чтобы мотивировать оккупантов идти на фронт.

В то же время, какую-то условную победу он назвал. И говорится о частично оккупированных территориях Запорожской и Херсонской области. Упоминание об их увлечении и так называемых "референдумах" зал поддержал вялыми аплодисментами, чтобы не огорчать диктатора.

Он также порадовался, что Азовское море стало внутренним для России. И что наладилось сухопутное сообщение с временно оккупированным Крымом.

Оккупировать территории помогало целое нашествие оккупантов. Напомним, что уже более 144 тысяч из них погибли, чтобы утешить самолюбие Путина. Он пообещал, что Россия будет беспокоиться о семьях тех, кто пополнил статистику потерь врага. Правда, он решил не рассказывать, сколько черных пакетов отправилось в страну-агрессорку.

Путин пожаловался на санкции. Правда, свято убеждал, что они никак не повлияли на ситуацию в России. Мол, Запад своими действиями ничего не достигнет.

Да, санкции так ни на что не влияют, что для создания оружия они извлекают чипы из стиральных машинок и холодильников. Санкции так ничего не делают, что из страны скрылись айтишники. Не оказывают никакого влияния, что страну-агрессорку покинули крупные бизнесы. И с ней никто не хочет иметь дела. А о реальном курсе рубля вообще говорить нечего.