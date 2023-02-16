Все складывается не слишком хорошо: удивит ли чем-нибудь Путин в новом обращении

Владимир Путин 21 февраля обратится с посланием к федеральному собранию России. Однако вряд ли российский диктатор готовит какие-то громкие заявления по Украине.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Майкл Наки. Специалисты американского Института изучения войны говорят, что в своем запланированном обращении к федеральному собранию России Путин вероятно, не будет объявлять никаких мер по дальнейшей эскалации войны в Украине.

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Наки считает, что с вероятностью 99% речь российского диктатора не будет связана с событиями на фронте.

Путин не любит совмещать поводы для выступлений

Журналист отметил, что Владимир Путин не любит делать громкие заявления на определенных событиях. По крайней мере, об этом можно говорить, если проанализировать выступления диктатора за предыдущий год.

"Каждый раз, когда Путин появляется в публичном пространстве, все думают, что он скажет что-то важное. Но так бывает очень редко", – сказал Наки.

Публичные фигуры такого уровня действительно иногда пользуются возможностью и озвучивают важные вещи на определенных мероприятиях. Это связано с тем, что им не хватает времени. Однако это не касается главы Кремля.

"У Владимира Путина время не ограничено. Он ничем не занимается и может хоть ежедневно включаться. Путин может в любой момент обратиться по любому поводу", – отметил журналист.

Стрим Артема Овдиенко и Майкла Наки: смотрите полное видео

О чем диктатор будет рассказывать федеральному собранию

Наки считает, что именно поэтому российский диктатор не будет делать при обращении к федеральному собранию никаких заявлений по поводу дальнейших шагов в войне против Украины. По мнению журналиста, Путин сосредоточится на традиционных внутрироссийских баснях и будет рассказывать:

что российская экономика растет;

в России все хорошо;

российская армия успешно сражается;

в завершение – расскажет очередной абсурдный анекдот.

"Не стоит ожидать чего-то большего. Будет большим удивлением, если это будет речь, в которой Путин будет рассказывать о каких-то решениях", – отметил Наки.

Путин будет избегать неприятной для россиян темы войны

По словам журналиста, главе Кремля нечего особенно рассказывать, потому что и громких решений по поводу войны в Украине не будет. К примеру, диктатор не будет объявлять вторую волну мобилизации в России, потому что повестки просто начнут разносить по-тихому.

Также оглашение определенных решений требует другой атмосферы. Не нужно смешивать "успехи" российской экономики с такой неприятной для российских граждан темой, как война,

– сказал Наки.

Эта тема неприятна для россиян не с нравственной точки зрения. Как отметил журналист, у России есть те, кто против войны. Но, к сожалению, многие люди либо поддерживают нападение на Украину, либо безразличны к этим событиям.

Для таких россиян эта тема неприятна, потому что ничего хорошего для России в этой войне не происходит.

Как минимум – Россия терпит поражение на тактическом уровне.

Как максимум – все понимают, что эта война не приведет ни к какому финалу, положительному для страны-агрессора.

К какому финалу войны готовят россиян

По словам журналиста, все сценарии завершения войны, которые рисует Кремль, не обещают ему ничего хорошего.

"Позитивный финал, который рисует российская пропаганда – это ядерная война. А если ядерная война для них – положительный финал, то точно создается впечатление, что для России все складывается не очень хорошо", – отметил Наки.

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