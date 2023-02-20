Владимир Путин запланировал видеообращение к россиянам 21 февраля. По словам спикера президента России Дмитрия Пескова, диктатор будет говорить о "текущей ситуации". Песков добавил, что участие в мероприятии будут принимать оккупанты, воюющие против Украины.
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Пропагандисты готовятся к обращению Путина
Украинский блогер Лачен (Игорь Лаченков) обратил внимание, что российские телеканалы запустили обратный отсчет к обращению Путина. Он опубликовал соответствующий скриншот.
РосСМИ запустили обратный отсчет к обращению Путина / Скриншот
Британская разведка предполагает, что в своем обращении Путин может затронуть вопросы выплат мобилизованным и их семьям. Там также отметили, что Кремлю становится все труднее защитить население от войны в Украине.
Эксперты добавили, что Кремлю становится все труднее изолировать население от войны в Украине. Российский опрос в декабре 2022 показал, что 52% имели друзей или родственников, которые служили в так называемой "специальной военной операции".
Путин собрался на концерт в "Лужниках"
- В среду, 22 февраля, в Москве на стадионе "Лужники" пройдет большой концерт-митинг. Там может выступить российский диктатор Владимир Путин.
- Концерт предполагается сделать продолжением послания президента федеральному собранию, которое, вероятно, также планируется на 22 февраля.
- Российские паблики активно призывают людей на митинг-концерт. А выступят перед купленной аудиторией путинисты Клава Кока, Руки вверх, Полина Гагарина и Niletto.
- Местные телеграмм-каналы сообщают, что уже начали набирать студентов на мероприятие в Москве. Им предлагают работать с 9 утра до 6 вечера – 9 часов – за еду и "брендированную экипировку".