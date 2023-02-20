Владимир Путин запланировал видеообращение к россиянам 21 февраля. По словам спикера президента России Дмитрия Пескова, диктатор будет говорить о "текущей ситуации". Песков добавил, что участие в мероприятии будут принимать оккупанты, воюющие против Украины.

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Украинский блогер Лачен (Игорь Лаченков) обратил внимание, что российские телеканалы запустили обратный отсчет к обращению Путина. Он опубликовал соответствующий скриншот.



РосСМИ запустили обратный отсчет к обращению Путина / Скриншот

Британская разведка предполагает, что в своем обращении Путин может затронуть вопросы выплат мобилизованным и их семьям. Там также отметили, что Кремлю становится все труднее защитить население от войны в Украине.

Эксперты добавили, что Кремлю становится все труднее изолировать население от войны в Украине. Российский опрос в декабре 2022 показал, что 52% имели друзей или родственников, которые служили в так называемой "специальной военной операции".

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