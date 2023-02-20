Владімір Путін запланував відеозвернення до росіян 21 лютого. За словами спікера президента Росії Дмітрія Пєскова, диктатор говоритиме про "поточну ситуацію". Пєсков додав, що участь у заході братимуть окупанти, які воюють проти України.
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Пропагандисти готуються до звернення Путіна
Український блогер Лачен (Ігор Лаченков) звернув увагу на те, що російські телеканали запустили зворотний відлік до звернення Путіна. Він опублікував відповідний скриншот.
РосЗМІ запустили зворотний відлік до звернення Путіна / Скриншот
Британська розвідка припускає, що у своєму зверненні Путін може торкнутися питання виплат мобілізованим та їхнім сім'ям. Там також зауважили, що Кремлю стає дедалі важче захистити населення від війни в Україні
Експерти додали, що Кремлю стає дедалі важче ізолювати населення від війни в Україні. Російське опитування у грудні 2022 року показало, що 52% мали друзів або родичів, які служили у так званій "спеціальній військовій операції".
Путін зібрався на концерт в "Лужниках"
- У середу, 22 лютого, у Москві на стадіоні "Лужники" відбудеться великий концерт-мітинг. Там може виступити російський диктатор Владімір Путін.
- Концерт передбачається зробити продовженням послання президента федеральним зборам, які, ймовірно, також плануються на 22 лютого.
- Російські пабліки активно закликають людей на мітинг-концерт. А виступлять перед купленою аудиторією путіністи Клава Кока, "Рукі ввєрх", Поліна Гагаріна та Niletto.
- Місцеві телеграм-канали повідомляють, що вже почали набирати студентів на захід в Москві. Їм пропонують працювати з 9 ранку до 6 вечора – 9 годин – за їжу та "брендоване екіпірування".