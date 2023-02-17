Пионтковский не исключает, что Путин может присоединить к России новые территории в преддверии 24 февраля
В начале полномасштабного вторжения Россия планировала захватить Киев за три дня, но оккупантам не удалось воплотить это в реальность. Сейчас даже план не поможет Владимиру Путину, ему нужно продать населению победу.
В России уже сыты по самое горло планами главы Кремля. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.
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Путин может объявить о расширении России
"Путину уже даже не план нужен, потому что ими уже сыты по самое горло – ему нужно продемонстрировать какую-то победу", – заметил российский публицист из США.
По его мнению, российский диктатор прибегнет к аналогичному сценарию, как было с Херсоном. Когда Путину нужно было объяснять отступление оккупантов из города, он изменил конституцию страны-агрессора и включил в ее состав Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.
Кроме того, следует обратить внимание на последние события в России. Сначала на 21 февраля объявили "большое обращение Путина" на федеральном собрании, а вечером "шабаш" в Лужниках. Затем концерт перенесли на вечер 22 февраля, а утром в этот же день запланировали заседание парламента. Вероятно, для принятия каких-либо законов.
Пионтковский предположил, чего ожидать от нового обращения Путина: смотрите видео
Еще одной важной составляющей является то, что на 20 февраля российский диктатор вызвал Александра Лукашенко, а на 21 – 22 февраля – так называемых глав Южной Осетии и Абхазии. Пионтковский не исключает, что глава Кремля может расширить Россию и включить в состав Южную Осетию и Абхазию.
Более того, Путин может дожать Лукашенко и включить в состав страны-агрессора Беларусь.
Путин может пытаться что-то включить в состав России и это подадут как великую победу и расширение "русского мира". Это безумие, но по их логике продать что-то населению – это рабочий вариант,
– предположил российский публицист из США.
Что Путин готовит к годовщине вторжения
- Грядет годовщина с начала полномасштабного российского вторжения. Кремлевский диктатор Владимир Путин планирует 21 февраля выступить с речью, хотя верить ей не собираются даже россияне.
- Российский диктатор Владимир Путин очень верит в сакральность дат и хочет добиться каких-либо результатов в войне против Украины до этого времени. Политолог из Германии Игорь Эйдман отметил, что убеждение в необходимости что-то увлечь к определенному празднику – отражение советской парадигмы в мировоззрении россиян.
- Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман выразил мнение, что Россия может готовить провокации к годовщине полномасштабного вторжения. Так, россияне могут атаковать пограничные регионы ракетами С-300 и С-400. Более того, страна-агрессор может готовить провокации в Приднестровье, а также на границе с Польшей или Литвой.