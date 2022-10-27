Такое мнение 24 каналу высказал политолог Валерий Дымов. Ранее сообщалось о том, что Белый дом предостерег Путина относительно ядерного оружия.

Интересно Путин – спецслужбист, он 20 лет агентурно проникал в Украину, – глава СБУ

О чем будет говорить диктатор

Дымов рассказал, что ничего нового в обращении Путина ждать не следует. Он снова может говорить о том, что "мы еще ничего не начинали", о "Громе" – удачных пусках межконтинентальных баллистических ракет и т.д. Его обращение снова будет рассчитано на россиян, ненавидящих украинцев вместе с ним.

Никто не говорит, давайте прекратим войну. Напротив, спрашивают о том, почему нет ударов по центрам принятия решений,

– отметил политолог.

Он добавил, что в России вместе с тем растет тренд на поддержку Пригожина и Кадырова. Они критикуют министерство обороны страны не за то, что началась война, а за то, что украинцев уничтожено недостаточно. Путин будет отвечать на этот запрос.

"Он будет идти на еще большее усиление агрессии. У него нет никаких тузов или джокеров в кармане, кроме тактического ядерного оружия. Он пытается использовать разрушительный потенциал ядерного оружия, не приводя его в действие", – отметил Дымов.

Дымов о том, что задумал Путин и чего ждать от диктатора: смотрите видео

Можно ли ожидать ядерных действий от Путина

По его словам, угроза гораздо эффективнее, чем реализация. Была угроза проведения референдумов. Их в итоге провели, Россия признала оккупированные территории своими, после чего заявила, что будет защищать их всеми методами, в том числе ядерным оружием.

Путин сказал, что это не блеф. Однако ВСУ освободили определенные территории, которые Россия только что провозгласила своими. Теперь граждане России чешут затылки и думают, что, возможно, это блеф,

– подчеркнул политолог.

По его мнению, этого "джокера" Путин будет держать в рукаве. Достав его, он не получит никакого плюса, а будет иметь только последствия. После этого катастрофические процессы для России будут продолжаться более динамично.

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