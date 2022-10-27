Таку думку 24 каналу висловив політолог Валерій Димов. Раніше повідомлялось про те, що Білий дім зробив застереження Путіну щодо ядерної зброї.

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Про що говоритиме диктатор

Димов розповів, що нічого нового у зверненні Путіна чекати не слід. Він знову може говорити про те, що "ми ще нічого не починали", про "Грім" – удалі пуски міжконтинентальних балістичних ракет тощо. Його звернення знову буде розраховане на росіян, які ненавидять українців разом з ним.

Ніхто не каже, давайте припинимо війну. Навпаки, запитують про те, чому немає ударів по центрах прийняття рішень,

– зазначив політолог.

Він додав, що в Росії разом з тим росте тренд підтримку Прігожину й Кадирову. Вони критикують міністерство оборони країни не за те, що була розпочата війна, а за те, що недостатньо знищено українців. Путін буде відповідати на цей запит.

"Він буде йти на ще більше посилення агресії. У нього немає ніяких тузів чи джокерів у кишені, крім тактичної ядерної зброї. Він намагається використати руйнівний потенціал ядерної зброї, не приводячи його до дії", – зауважив Димов.

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Чи можна очікувати ядерних дій від Путіна

За його словами, загроза набагато ефективніша, ніж реалізація. Була загроза проведення референдумів. Їх у підсумку провели, Росія визнала окуповані території своїми, після чого заявила, що захищатиме їх усіма методами, зокрема і ядерною зброєю.

Путін сказав, що це не блеф. Однак ЗСУ звільнили певні території, які Росія щойно проголосила своїми. Тепер громадяни Росії чухають потилиці й думають, що, можливо, це блеф,

– наголосив політолог.

На його думку, цього "джокера" Путін триматиме в рукаві. Діставши його, він не отримає жодного плюсу, а матиме лише наслідки. Після цього катастрофічні процеси для Росії триватимуть більш динамічно.

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