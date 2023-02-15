Путин меняет риторику: какой ключевой тезис будет продвигать в новом обращении

Президент России Владимир Путин выступит с обращением 21 февраля. Диктатор будет говорить к федеральному собранию. Однако, украинцев его обращение ничуть не удивит.

Так в комментарии 24 Каналу заявил политолог Олег Саакян. Он отметил, что россияне живут в своем искаженном информационном пространстве. Так что, возможно, для них и будет что-то новое в словах Путина.

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Переход к другому сценарию войны

"Бахмут или какую-нибудь другую "победу" – продать не удастся. Я думаю, что вообще не будет риторики "продажи победы", – сказал Саакян.

Он отметил, что война, которая начиналась с тезисом "можем повторить", по российскому сценарию должна было завершиться уже давно. И Путин должен выступить с речью "Россия повторила". Но сейчас страна-агрессор будет переходить к другому сценарию – промежуточному.

Ничего они "повторить" не могут. Путин будет пробовать продавать процесс. То есть, "Россия повторяет",

– подчеркнул политолог.

Политолог рассказал, удивит ли украинцев обращение Путина: смотрите видео

Олег Саакян убежден, что ситуацию, в частности, с Соледаром, Мариуполем будут "продавать" и будут говорить, что произошла, метафорически, "Сталинградская битва". Кремль будет убеждать, что "теперь российские войска идут и потесняют Украину". Мол, "теперь только вопрос времени, когда Россия победит".

Он считает, главным тезисом страны-агрессора будет то, что "российская армия переломила ситуацию".

"Что перелом достигнут, в эти дни именно, "героически", и тому подобное. И теперь осталось "добавить и сжечь Рейхстаг". Ну что здесь нового для украинцев?", – сказал Саакян.

Смена риторики Путина

Единственное, чему можно порадоваться, уверен политолог, это то, что Владимиру Путину приходится менять свою риторику, ведь россияне не могут обеспечить первичный и вторичный сценарий.

"И этот сценарий – он также уже на днях разваливается. Он был "расстрелян"... первая фаза под Угледаром. Было продемонстрировано, что Россия сейчас даже теми ограниченными силами, которые имеет, они не могут обеспечить эффективное наступление", – добавил он.

Все потому, что ВСУ готовы сразу же уничтожать любую концентрацию вражеской техники. И тогда в России появляется "вой на болотах" и несется "измена" в соцсетях, подчеркнул Саакян.

Болевой порог русского общества

Он убежден, что "болевой порог" российского общества состоит не в общем количестве потерь, а в количестве потерь за единицу времени.

"Если массово где-то и публично, и, скажем, это замолчать нельзя, 500, 600, 1000 положено, техники десятки сожжены, тогда это вызывает шок у российского общества. И вот здесь это больно", – сказал политолог.

А если же это количество даже умножено на десять, но "размазано" в неделю, то тогда, считает Саакян, у российского общества ничего якобы и не случается.

"Люди себе живут и ходят от холодильника к телевизору, протаптывая эту тропу", – подытожил он.

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