"Решил похоронить Россию": чего ожидать от обращения Путина к Федеральному собранию

Официальные выступления Владимира Путина традиционно полны цинизма. Следующая его речь станет очередной реакцией на тупик от начавшейся войны.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин. Он подчеркнул, что россияне до последнего будут терпеть и пытаться переждать, сложа руки.

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Появилась информация, что, возможно, в двадцатых числах февраля Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием.

Сейчас он фактически решил похоронить страну,

– убежден Рашкин.

Недавно издание Bloomberg опубликовало информацию, что энергетические рынки, которые Россия выстраивала около 50 лет, Путин разрушил за 50 недель.

"Достижения" Путина

Рашкин предположил, что у Путина есть определенные результаты, о которых он может поговорить, если захочет: оградил страну от мира, сделал ее еще большим изгоем, довел ситуацию до того, что Запад вместо того, чтобы покупать российские энергоресурсы, поставляет в Украину танки.

По словам эксперта, это те достижения, которыми может похвастаться Путин, но не ясно, поймет ли его аудитория. Ведь даже такие, как Игорь Гиркин, считают, что глава Кремля провалил свою задачу.

Но он выйдет, сделает щеки и что-нибудь расскажет,

– добавил собеседник.

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Россия может только реагировать

Рашкин предположил, что выступление Путина может быть посвящено частичной мобилизации, после которой будут хватать всех без исключения. Однако все угрозы российского диктатора разбиваются о западное оружие, получаемое Украиной.

Он говорить может все что угодно, ему никто не скажет "нет". Все будут говорить ему, как он прекрасен,

– заметил Рашкин.

Рашкин добавил, что инициатива сейчас не у Путина, инициатива принадлежит Западу. Российский диктатор может только как-то реагировать, "рассказывать басни, показывать мультфильмы".

Реакция российских пропагандистов фактически демонстрирует подлинную реакцию Кремля, убежден общественный деятель.

"Историческая война"

Рашкин заметил, что Путин во время своего выступления может понятие "СВО" заменить понятием "война".

Чем больше людей погибает, тем больше это становится исторической войной, с точки зрения Путина, возвеличивает его жертвоприношение. Это какая-то сатанинская власть, непонятно даже, достаточно ли суть этого режима описывает понятие фашизма,

– добавил он.

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