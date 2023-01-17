Срочное обращение Путина к россиянам: в ОПУ уверены, что это лишь попытка запугать Украину

Владимир Путин 18 января выйдет к россиянам с новым срочным обращением. Ожидается, что он объявит новую волну мобилизации, ведь в России заявляют, что хотят увеличить армию до полутора миллиона. Однако у Зеленского считают, что это только попытка запугать Украину.

Об этом 24 Каналу сказал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что нет разницы, о чем будет говорить Путин, потому что все самое плохое уже происходит – в Украине идет война.

К теме Путин готовит срочное обращение к россиянам: чего от него ждать

О чем может говорить Путин

По его мнению, Путин не скажет ничего нового, кроме одного – он просто зафиксирует позицию, еще раз скажет: "Я вас обманул, вы все просто мясо, которое я буду отправлять на войну".

Он скажет, что в России "священная война", "на них напало НАТО", он же не скажет, что он подлый, в 2014 году захватил украинскую территорию, затем 8 лет работал пропагандистски, чтобы сказать, что кто-то убивает несуществующие народы, и теперь пришел, чтобы убивать украинцев и разрушать все,

– заявил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что Путин не признает себя агрессором.

Продоляк предположил три основных месседжа, которые 18 января скажет Путин:

"Мы воюем против НАТО",

"На нас напали",

"Страна огромная, вставай, будем защищать детей".

По его словам, Путин скажет эти абсурдные слова, а затем добавит, что нужная мобилизация, что они должны идти на чужую территорию и убивать людей. Также, как отметил Подоляк, Путин скажет, что им нужно перевести экономику на "военные рельсы", что россияне должны "затянуть пояса", работать, отдавать и умирать.

"Потом глава Кремля может сказать, что в России нужно ввести определенное военное положение, потому что они и так "тестируют" сирены, бомбоубежища, думают, как будут защищаться и где искать генераторы, что нужно готовиться", – предположил он.

Советник главы ОП считает, что ключевое, чего следует ожидать от Путина – что он скажет, что "у нас полноценная война", нет никакой "спецоперации", а на него самого "напали НАТовцы", поэтому надо за него умирать.

Психотип Путина настолько предсказуем, что его речи очевидны. Все, что делает Россия, очевидно. Но вопрос в другом – к сожалению, это огромная страна, у них много ресурсов и людей, у которых нет ума, поэтому они придут убивать наших людей.

– объясняет Подоляк.

Подоляк предположил, что Путин скажет на обращении 18 января: видео



По его словам, автор концепции гибридной войны – Герасимов, и сегодня мы видим определенное изменение типа ведения войны.

"Герасимов говорит, что нужно увеличивать элемент информационного давления, пугать людей, чтобы они сдались еще до начала боевых действий. Поэтому все, что говорят россияне и что скажет путин – это элементы гибридной войны Герасимова", – сказал советник.

Он добавил, что у России нет дополнительного огромного количества подготовленных солдат.

К слову, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Владимир Путин ошибся в прогнозах по войне в Украине. Российский диктатор в отчаянии способен аккумулировать силы для войны, игнорируя потребности населения России.