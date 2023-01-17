Про це 24 Каналу сказав радник глави ОП Михайло Подоляк. Він наголосив, що немає різниці, про що буде говорити Путін, бо все найгірше вже відбувається – в Україні йде війна.

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Про що може говорити Путін

На його думку, Путін не скаже нічого нового, крім одного – він просто зафіксує позицію, ще раз скаже: "Я вас обдурив, ви всі просто м’ясо, яке я буду відправляти на війну".

Він скаже, що в Росії "священная вайна", "на них напало НАТО", він же не скаже, що він підлий, у 2014 році захопив українську територію, потім 8 років працював пропагандистськи, щоб сказати, що хтось вбиває неіснуючі народи, і тепер прийшов, щоб вбивати українців та руйнувати все,

– заявив Подоляк.

Радник глави ОП наголосив, що Путін не визнає себе агресором.

Продоляк припустив три основні меседжі, які 18 січня скаже Путін:

"Ми воюємо проти НАТО",

"На нас напали",

"Страна агромная, вставай, будем защіщать детей".

За його словами, Путін скаже ці абсурдні слова, а потім додасть, що потрібна мобілізація треба йти на чужу територію та вбивати людей. Також, як зазначив Подоляк, Путін скаже, що їм треба перевести економіку на "військові рейки", що росіяни мають "затягнути паски", працювати, віддавати та вмирати.

"Потім глава Кремль може сказати, що в Росії треба ввести певний воєнний стан, бо вони й так “тестують” сирени, бомбосховища, думають, як будуть захищатися та де шукати генератори, що треба готуватися", – припустив він.

Радник глави ОП вважає, що ключове, чого варто чекати від Путіна – що він скаже, що "в нас повноцінна війна", немає ніякої "спєцоперації", а на нього самого "напали НАТівці", тому треба за нього вмирати.

Психотип Путіна настільки передбачуваний, що його промови очевидні. Все, що робить Росія, очевидно. Але питання в іншому – на жаль, це величезна країна, в них багато ресурсів і людей, в яких немає розуму, тому вони прийдуть вбивати наших людей,

– пояснює Подоляк.

Подоляк припустив, що Путін скаже на зверненні 18 січня: відео



За його словами, автор концепції гібридної війни – Герасімов, і сьогодні ми бачимо певну зміну типу ведення війни.

"Герасімов каже, що треба збільшувати елемент інформаційного тиску, лякати людей, щоб вони здалися ще до початку бойових дій. Тому все, що говорять росіяни і що скаже Путін – це елементи гібридної війни Герасімова", – сказав радник.

Він додав, що Росія немає додаткової величезної кількості підготовлених солдатів.

До слова, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Владімір Путін помилився у прогнозах щодо війни в Україні. Російський диктатор у відчаї та здатен акумулювати сили для війни, ігноруючи потреби населення Росії.