Путин нашел "виновных" в войне в Украине: главное из речи на "Валдае"
27 октября российский диктатор Владимир Путин обратился к россиянам. Президент страны-агрессора в очередной раз отметился своими циничными заявлениями.
Новое обращение Путина транслировали российские пропагандистские СМИ. Российский президент традиционно выдал новую порцию лжи, передает 24 канал. К слову, свое выступление он начал на час позже.
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Помимо опоздания, следует отметить, что внешний вид Путина явно оставляет желать лучшего. Прежде всего, все свое выступление он сопровождал кашлем. Кроме того, в сети обратили внимание на руку диктатора, которая выглядела как неживая.
Обвинение Запада во всех бедах
Путин начал речь с традиционных обвинений в сторону Запада. По его словам, это, мол, не российские оккупанты, а "коллективный Запад в последние месяцы сделал ряд шагов на обострение войны в Украине". Более того, Путин обвинил Запад в разжигании конфликтов на Тайване и в других регионах, в продовольственном кризисе, а также разрушении газопроводов "Северный поток".
Диктатору мерещится, будто на Западе нет единства. Кроме того, он уверен, что "придется начать разговор о равноправном будущем". Более того, по мнению диктатора, есть якобы 2 Запада: традиционный и колониальный.
Кроме того, Путин рассказал, что сам ассоциирует себя с "низами", а не с "верхами". Сказал, что до сих пор чувствует пульс "рядового человека". Действительно, наверное, в дорогостоящем бункере-дворце этот пульс лучше чувствуется.
Запад "цап-царап" российские резервы
Путин не обошел разговоры о деньгах. Он сказал, что США и Запад дискредитировали доллар и другие резервные валюты, обвинив их в краже российских резервов.
А потом "цап-царап" и "прикарманили" российские резервы,
– выдал дикатор.
Он обнадежил своих слушателей, будто бы расчеты в национальных валютах будут постепенно доминировать в мире.
Путин возмутился убийством Сулеймани
Диктатор упомянул о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Путин возмутился этим. Вероятно, опасается, что его может постигнуть такая же участь.
Совершенно охамели. Взяли, Сулеймани убили... Убили и сказали – да, мы убили. Что это вообще такое? Мы где живем?
– сказал Путин.
Напомним, что бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон ранее намекнул на возможную ликвидацию Путина, если тот применит ядерное оружие. Американский чиновник в этом контексте упомянул о ликвидации Сулеймани.
"Традиционные ценности" и гомофобные заявления
Далее Путин заявил, будто россиянам вроде бы кто-то, кроме него, диктует, какое общество строить. Сразу сказал, что такое, якобы, не получится.
Диктатор рассказал о своем видении "традиционных ценностей". По его словам, это не фиксированный свод постулатов, а основа мировой цивилизации. Вспомнил Путин и о ЛГБТ, ведь в России отрицают право человека на гендер.
Также он абсурдно сказал, что Россия, в отличие от Запада, в чужой двор не лезет, несмотря на то, что Россия развязала полномасштабную войну в Украине с тысячами человеческих жертв.
После обвинений Запада Путин захотел мира
В заключение диктатор выдал, что пытался найти общий язык с Западом. Он абсурдно заявляет об "искренности России".
Давайте жить дружно, давайте вести диалоги и укреплять доверие, а значит мир,
– сказал диктатор.
Однако, по его словам, Запад якобы отказал в "дружбе". Поэтому Путин посоветовал миру "задуматься", хотя очевидно, что задуматься надо прежде всего Кремлю и самому Путину.
Путин рассказал о "причинах" войны
Глава Кремля попытался объяснить, для чего начал кровавую войну против украинцев. Он стал выдумывать, мол, Россия не могла просто признать независимость Донбасса и "бросить" их, потому что "они бы не выжили".
Война, по утверждению ее зачинателя, "вызвана логикой событий". Вероятно, эта логика понятна только Путину. Впрочем, он открещивается, вроде бы "Москва ни в чем не виновата".
Кроме того, нашлось место для традиционных сказок об "одном народе" и даже "гражданской войне". Закончил эту тему диктатор еще большим абусрдом. Он назвал Украину "искусственным" государством и ляпнул, мол, "единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая вроде бы ее создала".
Прогнозы экспертов
- Ранее эксперты прогнозировали, что Путин может сменить статус "спецоперации" на "контртеррористическую операцию" или войну. Для украинцев эти изменения не имеют никакого значения. Украинские герои и дальше будут уверенно идти вперед и освобождать города и села от российских оккупантов. Тем временем для россиян это решение Путина – еще один гвоздь в крышку гроба.
- Военный эксперт Денис Попович заявил, что начавшаяся после объявления о так называемой частичной мобилизации паника у граждан страны-оккупантки лишь усилится.
- Путин не может пообещать своему "пушечному мясу" никакой конкретики. Россиянам предстоят только новые абсурдные заявления, которые на 100% состоят из фейков и кремлевских бездарных басен.
В ISW проанализировали ситуацию в России
По данным ISW, частичная мобилизация, которую объявил Путин, влияет на ситуацию в России больше, чем война. Кремль сам загнал себя в "тупик". Нарративы Путина постепенно подрываются, а люди впадают в панику.
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