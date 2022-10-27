Путин нашел "виновных" в войне в Украине: главное из речи на "Валдае"

27 октября российский диктатор Владимир Путин обратился к россиянам. Президент страны-агрессора в очередной раз отметился своими циничными заявлениями.

Новое обращение Путина транслировали российские пропагандистские СМИ. Российский президент традиционно выдал новую порцию лжи, передает 24 канал. К слову, свое выступление он начал на час позже.

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Помимо опоздания, следует отметить, что внешний вид Путина явно оставляет желать лучшего. Прежде всего, все свое выступление он сопровождал кашлем. Кроме того, в сети обратили внимание на руку диктатора, которая выглядела как неживая.

Вид Путина во время выступления / Скриншот с видео

Обвинение Запада во всех бедах

Путин начал речь с традиционных обвинений в сторону Запада. По его словам, это, мол, не российские оккупанты, а "коллективный Запад в последние месяцы сделал ряд шагов на обострение войны в Украине". Более того, Путин обвинил Запад в разжигании конфликтов на Тайване и в других регионах, в продовольственном кризисе, а также разрушении газопроводов "Северный поток".

Диктатору мерещится, будто на Западе нет единства. Кроме того, он уверен, что "придется начать разговор о равноправном будущем". Более того, по мнению диктатора, есть якобы 2 Запада: традиционный и колониальный.

Кроме того, Путин рассказал, что сам ассоциирует себя с "низами", а не с "верхами". Сказал, что до сих пор чувствует пульс "рядового человека". Действительно, наверное, в дорогостоящем бункере-дворце этот пульс лучше чувствуется.

Запад "цап-царап" российские резервы

Путин не обошел разговоры о деньгах. Он сказал, что США и Запад дискредитировали доллар и другие резервные валюты, обвинив их в краже российских резервов.

А потом "цап-царап" и "прикарманили" российские резервы,

– выдал дикатор.

Он обнадежил своих слушателей, будто бы расчеты в национальных валютах будут постепенно доминировать в мире.

Путин возмутился убийством Сулеймани

Диктатор упомянул о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Путин возмутился этим. Вероятно, опасается, что его может постигнуть такая же участь.

Совершенно охамели. Взяли, Сулеймани убили... Убили и сказали – да, мы убили. Что это вообще такое? Мы где живем?

– сказал Путин.

Напомним, что бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон ранее намекнул на возможную ликвидацию Путина, если тот применит ядерное оружие. Американский чиновник в этом контексте упомянул о ликвидации Сулеймани.

"Традиционные ценности" и гомофобные заявления

Далее Путин заявил, будто россиянам вроде бы кто-то, кроме него, диктует, какое общество строить. Сразу сказал, что такое, якобы, не получится.

Диктатор рассказал о своем видении "традиционных ценностей". По его словам, это не фиксированный свод постулатов, а основа мировой цивилизации. Вспомнил Путин и о ЛГБТ, ведь в России отрицают право человека на гендер.

Также он абсурдно сказал, что Россия, в отличие от Запада, в чужой двор не лезет, несмотря на то, что Россия развязала полномасштабную войну в Украине с тысячами человеческих жертв.

После обвинений Запада Путин захотел мира

В заключение диктатор выдал, что пытался найти общий язык с Западом. Он абсурдно заявляет об "искренности России".

Давайте жить дружно, давайте вести диалоги и укреплять доверие, а значит мир,

– сказал диктатор.

Однако, по его словам, Запад якобы отказал в "дружбе". Поэтому Путин посоветовал миру "задуматься", хотя очевидно, что задуматься надо прежде всего Кремлю и самому Путину.

Путин рассказал о "причинах" войны

Глава Кремля попытался объяснить, для чего начал кровавую войну против украинцев. Он стал выдумывать, мол, Россия не могла просто признать независимость Донбасса и "бросить" их, потому что "они бы не выжили".

Война, по утверждению ее зачинателя, "вызвана логикой событий". Вероятно, эта логика понятна только Путину. Впрочем, он открещивается, вроде бы "Москва ни в чем не виновата".

Кроме того, нашлось место для традиционных сказок об "одном народе" и даже "гражданской войне". Закончил эту тему диктатор еще большим абусрдом. Он назвал Украину "искусственным" государством и ляпнул, мол, "единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая вроде бы ее создала".

Прогнозы экспертов

Ранее эксперты прогнозировали, что Путин может сменить статус "спецоперации" на "контртеррористическую операцию" или войну. Для украинцев эти изменения не имеют никакого значения. Украинские герои и дальше будут уверенно идти вперед и освобождать города и села от российских оккупантов. Тем временем для россиян это решение Путина – еще один гвоздь в крышку гроба.

Военный эксперт Денис Попович заявил, что начавшаяся после объявления о так называемой частичной мобилизации паника у граждан страны-оккупантки лишь усилится.

Путин не может пообещать своему "пушечному мясу" никакой конкретики. Россиянам предстоят только новые абсурдные заявления, которые на 100% состоят из фейков и кремлевских бездарных басен.

В ISW проанализировали ситуацию в России

По данным ISW, частичная мобилизация, которую объявил Путин, влияет на ситуацию в России больше, чем война. Кремль сам загнал себя в "тупик". Нарративы Путина постепенно подрываются, а люди впадают в панику.

Важно – что известно об еще одном "сценарии" Путина: смотрите видео