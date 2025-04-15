Об "Азове" вспоминает даже Путин, на нас равняются, – "Редис" о создании нового корпуса

Во вторник, 15 апреля, в рамках реформы управления Сил обороны, на основе 12-й бригады специального назначения "Азов" создали новое оперативно-тактическое соединение – 1-й корпус НГУ "Азов". Его возглавил полковник Денис "Редис" Прокопенко.

Командир формирования опубликовал обращение, где отметил – "Азов" изменил лицо украинской армии, вошел в историю и продолжает творить ее ежедневно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 1-й корпус НГУ "Азов".

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Что рассказал Прокопенко

По словам "Редиса", "Азов" первый в Украине начал внедрять стандарты НАТО в подготовке личного состава, организации работы штабов, планирования операций и управления войсками в ходе ведения боевых действий, адаптировав их к реалиям современной войны.

Кроме того, в "Азове" первыми начали делать акцент на отработке тактической медицины по западным протоколам, перелили кровь раненому бойцу на поле боя, создали службу сопровождения и систему рекрутинга, которая соответствует нынешним потребностям, построили эффективную волонтерскую сеть, поддерживающую подразделения.

Противник заявлял, что уничтожил нас, но "Азов" стал еще сильнее. Даже кремлевский диктатор в своих речах, говоря об украинской армии, вспоминает именно "Азов". На "Азов" равняются, с него берут пример, его опыт и подходы перенимают, на него стремятся быть похожими,

– рассказал "Редис".

Обращение командиров 1-го корпуса НГУ "Азов": смотрите видео

Прокопенко отмечает, что украинское войско – это мощная сила, профессионалы высокого уровня, которые способны делать невозможное. Операции, спланированные офицерами и проведенные бойцами "Азова", разбирают в лучших военных академиях мира.

Доблесть, мужество и профессионализм азовцев известны далеко за пределами Украины,

– подчеркнул командир.

Напомним, в составе 1-го корпуса НГУ "Азов" отныне: