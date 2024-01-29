Враг давит на своих сателлитов, – Зеленский рассказал об итогах дня
Владимир Зеленский традиционно записал обращение к украинцам. Он рассказал о последних событиях на международной политической арене.
В вечернем обращении 29 января Владимир Зеленский рассказал об итогах дня.
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Президент заслушал доклады военных
Владимир Зеленский провел утренний селектор. По его словам, были доклады со всех направлений государственной работы.
Военные доложили о ситуации на фронте по каждому направлению интенсивных боев. А разведка отчиталась о текущих вопросах.
Отдельное внимание, конечно, тому, что делает враг, как давит на своих сателлитов. Я благодарен всем нашим специалистам, которые добывают для Украины актуальную специальную информацию,
– сказал он.
Также поднималась тема дронов: вопрос производства, вопрос поставки и обеспеченности подразделений. Президент подчеркнул, что это одна из главных задач года – опережать врага в качестве работы с дронами.
Чем успешнее украинские дроны, от FPV до стратегических, тем больше жизней наших воинов мы сохраним,
– отметил президент.
Зеленский провел совещание со Шмыгалем
Глава государства сообщил, что провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Оно было посвящено первому полугодию работы с нашими соседями в Евросоюзе.
Обсудили запланированные детали межправительственного сотрудничества с Польшей, Словакией, Чехией, Румынией и Болгарией. Договоренности, которые уже есть. Договоренности, которых должны достичь. Очень содержательно. Лидерство в политике соседства – это то, что добавляет лидерство всей государственной политике. И я благодарен каждому из наших соседей – каждой стране, каждому лидеру, которые готовы к вполне прагматичным и взаимовыгодным отношениям и поддерживают реализацию наших договоренностей,
– сказал Владимир Зеленский.
Он также напомнил, что в настоящее время состоялись переговоры с министром иностранных дел Венгрии на уровне руководителя Офиса Андрея Ермака и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Президент отметил, что Украине нужно достичь с Венгрией взаимопонимания и продуктивности.
Вдобавок Зеленский обсудил с главой правительства Украины запланированную работу с донорами – встречу соответствующей координационной платформы доноров здесь, в Киеве. А также запланированы конференции по реконструкции Украины, которые пройдут в феврале в Японии и в июне в Германии. На все полугодие украинская позиция будет представлена достойно.
Состоялись переговоры с премьер-министром Греции
Президент Украины говорил 29 января с премьер-министром Греции. Он обсудил с ним двустороннее сотрудничество обеих стран, а также и на уровне всей Европы.
В институтах Евросоюза и в Балканском регионе готовим новый саммит Украина – Балканы. А также пригласил Грецию присоединиться к организации Глобального саммита мира,
– добавил он.
Традиционно в конце речи Владимир Зеленский поблагодарил украинцев, которые помогают своей стране и неравнодушным жителям мира.
Отметим, что накануне речи появились слухи об отставке Залужного. В Офисе Президента категорически отрицают эту информацию.