Враг давит на своих сателлитов, – Зеленский рассказал об итогах дня

Владимир Зеленский традиционно записал обращение к украинцам. Он рассказал о последних событиях на международной политической арене.

В вечернем обращении 29 января Владимир Зеленский рассказал об итогах дня.

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Президент заслушал доклады военных

Владимир Зеленский провел утренний селектор. По его словам, были доклады со всех направлений государственной работы.

Военные доложили о ситуации на фронте по каждому направлению интенсивных боев. А разведка отчиталась о текущих вопросах.

Отдельное внимание, конечно, тому, что делает враг, как давит на своих сателлитов. Я благодарен всем нашим специалистам, которые добывают для Украины актуальную специальную информацию,

– сказал он.

Также поднималась тема дронов: вопрос производства, вопрос поставки и обеспеченности подразделений. Президент подчеркнул, что это одна из главных задач года – опережать врага в качестве работы с дронами.

Чем успешнее украинские дроны, от FPV до стратегических, тем больше жизней наших воинов мы сохраним,

– отметил президент.

Зеленский провел совещание со Шмыгалем

Глава государства сообщил, что провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Оно было посвящено первому полугодию работы с нашими соседями в Евросоюзе.

Обсудили запланированные детали межправительственного сотрудничества с Польшей, Словакией, Чехией, Румынией и Болгарией. Договоренности, которые уже есть. Договоренности, которых должны достичь. Очень содержательно. Лидерство в политике соседства – это то, что добавляет лидерство всей государственной политике. И я благодарен каждому из наших соседей – каждой стране, каждому лидеру, которые готовы к вполне прагматичным и взаимовыгодным отношениям и поддерживают реализацию наших договоренностей,

– сказал Владимир Зеленский.

Он также напомнил, что в настоящее время состоялись переговоры с министром иностранных дел Венгрии на уровне руководителя Офиса Андрея Ермака и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Президент отметил, что Украине нужно достичь с Венгрией взаимопонимания и продуктивности.

Вдобавок Зеленский обсудил с главой правительства Украины запланированную работу с донорами – встречу соответствующей координационной платформы доноров здесь, в Киеве. А также запланированы конференции по реконструкции Украины, которые пройдут в феврале в Японии и в июне в Германии. На все полугодие украинская позиция будет представлена достойно.

Состоялись переговоры с премьер-министром Греции

Президент Украины говорил 29 января с премьер-министром Греции. Он обсудил с ним двустороннее сотрудничество обеих стран, а также и на уровне всей Европы.

В институтах Евросоюза и в Балканском регионе готовим новый саммит Украина – Балканы. А также пригласил Грецию присоединиться к организации Глобального саммита мира,

– добавил он.

Традиционно в конце речи Владимир Зеленский поблагодарил украинцев, которые помогают своей стране и неравнодушным жителям мира.

Отметим, что накануне речи появились слухи об отставке Залужного. В Офисе Президента категорически отрицают эту информацию.