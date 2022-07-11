Россия может полностью прекратить поставлять газ в Европу, нужно к этому готовиться, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский вечером 11 июля в очередной раз обратился к украинцам. Он обратил внимание на ряд важных вопросов.

россия действует коварно. Потому президент посоветовал Европе готовиться к тому, что агрессор может полностью прекратить поставлять ей газ. По его словам, к такому нужно готовиться, сообщает 24 канал.

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россия будет действовать в наиболее острый момент

Зеленский выразил такое предположение для Европы на фоне решения Канады о передаче турбины для газопровода "Северный поток". Это так называемое исключение из санкций, сделанное для агрессора.

Решения о санкционном исключении будут воспринимать в Москве исключительно как проявление слабости. Такова их логика. И как раз теперь можно не сомневаться, что россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в наиболее острый момент поставки газа в Европу,

– заметил президент.

По его словам, именно к этому теперь нужно готовиться, именно это теперь провоцируется. Ведь российское руководство каждую уступку в таких условиях воспринимает как стимул для дальнейшего и более сильного давления.

"Конечно, еще можно пересмотреть это решение об одной турбине, которое влечет многие другие проблемы. Россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы", – пояснил Зеленский.

Что известно о решении Канады

Канада решила передать Германии отремонтированные турбины компании Siemens для "Северного потока-1". Таким образом, местное правительство решило помочь Европе пополнить свои газовые хранилища для поддержания энергетической безопасности. Решение поддержали США.

Украина же таким решением разочарована и накануне выражала надежду на то, что Канада на такой шаг не пойдет. Теперь же МИД Украины пригласил временного поверенного в делах Канады в Украине. Ему выразили разочарование нашей страны решением правительства о передаче турбин Германии для "Северного потока-1".

Также была и реакция нашего "Нефтегаза" на решение Канады. Советник главы "Нафтогаза" Светлана Залищук рассказывала, что для того, чтобы сохранить поставки газа на должном уровне, Канаде и Германии не нужно нарушать санкционные режимы. По ее словам, украинская газотранспортная система может обеспечить дополнительные объемы поставки газа.

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