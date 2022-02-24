Зеленский в очередной раз срочно обратился к украинцам: что сказал президент

Владимир Зеленский в ночь на 24 февраля снова обратился к украинцам. Президент заявил, что 23 февраля обороноспособность и устойчивость Украины усилили.

Зеленский заявил, что чрезвычайное положение ввели на 30 дней на всей территории Украины. Заработала оборонительная коалиция. Джо Байден сообщил о введении санкций против "Северного потока-2", а в ЕС официально приняли санкции против России за "признание" боевиков.

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Главное из видеообращения

Зеленский инициировал переговоры с Путиным

Украинский лидер сообщил, что инициировал телефонный разговор с Владимиром Путиным. Между тем страна-оккупантка молчит.

Украинский лидер обратился к россиянам

В своем видеообращении Зеленский обратился к русским на русском языке. Он подчеркнул, что делает это как гражданин Украины, а не как президент.

Зеленский напомнил: Украину и Россию разделяет около 2 тысяч километров общей границы, вдоль которой стянули российские войска. Там находятся почти двести тысяч солдат и тысячи боевых машин.

Российское руководство одобрило их "шаг вперед" – на территорию другой страны. По словам Зеленского, этот шаг может "стать началом большой войны на Европейском континенте". Одна вспышка может сжечь все.

Вам говорят, что это пламя принесет освобождение народу Украины, но украинский народ – свободен. Он помнит о своем прошлом, но и строит будущее. Строит, а не разрушает, как рассказывают вам ежедневно по телевизору,

– подчеркнул Зеленский.

Также президент отметил: Украина в российских новостях и в реальной жизни – две разных страны.

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Президент ответил России на "нацистов и ненависть к россиянам"

Зеленский подчеркнул: россиянам навязывают мнение, что украинцы – якобы нацисты.

"Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над ним отдал свыше 8 миллионов жизней? Как нацистом могу быть я? Расскажите об этом моему деду, который прошел всю войну в пехоте советской армии, а умер полковником в независимой Украине", – заявил президент.

Он также назвал ложным утверждение, что украинцы ненавидят российскую культуру. Президент признался, что не понимает, как вообще можно ненавидеть любую культуру.

"Мы будем защищаться"

Зеленский подчеркнул, что во время вероятного нападения агрессор увидит не спины, а лица наших защитников. Украина готова защищаться.

"Мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. В наступлении вы увидите наши лица, не наши спины", – заявил президент.

"Война лишит всех гарантий"

Зеленский отметил, что "война – это большое бедствие, и у этого бедствия большая цена". Президент подчеркнул: во время войны люди теряют не только близких, но и себя.

"Вам говорят, что Украина может угрожать России. Этого не было в прошлом, нет сейчас, и не будет в будущем. Вы требуете гарантий безопасности от НАТО. И мы требуем гарантий нашей безопасности – от вас, от России и других гарантов Будапештского меморандума", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что целью является мир. Ради этого Украина "готова говорить со всеми в разных форматах и на любых площадках".

"Нужно остановиться, пока не поздно"

Зеленский подчеркнул, что ответ на вопрос "хотят ли россияне войны" зависит только от самих россиян.

"Правда в том, что нужно остановиться, пока не поздно. Если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами", – подчеркнул президент.

Обращение Зеленского к украинцам: смотрите видео

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Так что даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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Главные события 23 февраля

Чрезвычайное положение. Верховная Рада по просьбе СНБО ввела чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. "За" отдали свои голоса 335 народных избранников.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что это – превентивные меры, необходимые для того, чтобы в стране было спокойно и работала экономика.

Визит Дуды и Науседы. Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой. Лидеры трех стран подписали заявление о поддержке членства в ЕС.

Дуда выразил надежду, что "война не вспыхнет". Он также подчеркнул: Польша внимательно следит за каждым шагом Владимира Путина и России.

Науседа заверил: Украина не останется в одиночестве. Литва будет поддерживать намерения Украины присоединиться к ЕС.

Циничное обращение боевиков. Тем временем оккупанты на Донбассе попросили у Владимира Путина оказать помощь в "отражении агрессии" ВСУ. Цинизм боевиков не имеет границ. Они заявили, что обращаются к главе Кремля, чтобы избежать жертв среди мирного населения. В течение недели российские наемники на оккупированных территориях обстреливают дома гражданских жителей, школы и детсады.