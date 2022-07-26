Это отличие для всех наших героев, – Зеленский о высоких наградах от Британии и Нидерландов

В Нидерландах 26 июля отметили народ Украины важной наградой. Также в этот день нашему президенту вручили Премию Уинстона Черчилля за лидерство.

Однако Владимир Зеленский подчеркнул, что эти две награды являются заслугой наших воинов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его вечернее обращение.

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Какие награды вручили 26 июля

Первое событие, которое упомянул президент, была церемония награждения Премией Уинстона Черчилля за лидерство. Она проходила в Лондоне с участием премьер-министра Бориса Джонсона.

Церемония вручения премии Черчилля 2022: смотрите видео

Считаю, что это награда всем нашим героям, всем нашим людям, всем нам, кто каждый на своем уровне противостоит тирании. И для меня было действительно честью принимать эту премию,

– сказал глава государства.

Что касается Нидерландов, то там украинский народ отметили еще одной наградой – специальной Наградой нидерландской независимости. От имени всех украинцев ее получал наш посол. "В частности, и эти знаковые вещи отражают кардинальные изменения в отношении Украины, которые произошли в мире. Наша смелость действительно вдохновляет все свободные нации и в общем сообщество демократических государств", – отметил президент. Он добавил, что еще больше будет вдохновлять наша победа в этой войне.

Обращение Владимира Зеленского за 26 июля: смотрите видео