Обращение Зеленского в Раде: в "Слуге народа" назвали ключевые темы

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетьманцев рассказал, о чем президент Владимир Зеленский будет говорить во время послания к Верховной Раде 1 декабря. По словам политика, глава государства расскажет о достижениях за половину президентской каденции.

По словам Даниила Гетьманцева, обращение президента к парламенту является знаковым событием. Среди тем посланий Владимира Зеленского, по мнению нардепа, будут и цели на вторую половину каденции.

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На достижения часто не обращают внимания

Даниил Гетьманцев заявил, что президент Владимир Зеленский может говорить о достижениях первой половины своей каденции потому, что часто на них не обращают внимания и указывают на ошибки.

Я убежден, что на экваторе своего срока он подведет итог того, что достигнуто. Потому что СМИ и экспортная среда не обращает внимания на те достижения, которые есть,

– заявил Гетманцев.

Кроме того, среди приоритетных тем, по мнению Гетьманцева, будут цели на следующие 2,5 года каденции.

Среди тем обращения может быть угроза российского вторжения

Коллега Даниила Гетьманцева, "слуга" Елена Мошенец в эфире телеканала "Дом" рассказала, что поскольку темой обращения президента Зеленского будет внутреннее и внешнее положение Украины, будет упомянута и ситуация на границе с Россией и информация об угрозе полномасштабного вторжения.

Кроме того, по словам Мошенец, еще одним фронтом борьбы Украины является пандемия COVID-19, поэтому, по ее мнению, президент эту тему не минует.

Мы должны понимать, какова наша дальнейшая стратегия, потому что фактически раз в несколько месяцев мы слышим о новых штаммах коронавируса. Очевидно, что это еще одна война – за здоровье и жизнь наших граждан,

– заявила Мошенец.

Также по словам политики среди тем послания может быть вопрос повышения зарплат в Украине.

Обращение президента к Верховной Раде