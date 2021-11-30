За словами Данила Гетьманцева, звернення президента до парламенту є знаковою подією. Серед тем послання Володимира Зеленського, на думку нардепа, будуть і цілі на другу половину каденції.

Цікаво На виступ Зеленського у Раді запросили представників громадськості

На досягнення часто не звертають уваги

Данило Гетьманцев заявив, що президент Володимир Зеленський може говорити про досягнення першої половини своєї каденції тому, що часто на них не звертають увагу і вказують на помилки.

Я переконаний, що на екваторі свого терміну він підсумує те, що досягнуто. Тому що ЗМІ та експортне середовище не звертає уваги на ті досягнення які є,

– заявив Гетьманцев.

Крім того, серед пріоритетних тем, на думку Гетьманцева, будуть цілі на наступні 2,5 роки каденції.

Серед тем звернення може бути загроза російського вторгнення

Колега Данила Гетьманцева, "слуга" Олена Мошенець в ефірі телеканалу "Дом" розповіла, що оскільки темою звернення президента Зеленського внутрішнє та зовнішнє становище України, то буде згадана і ситуація на кордоні з Росією й інформація про загрозу повномасштабного вторгнення.

Крім того, за словами Мошенець, ще одним фронтом боротьби України є пандемія COVID-19, тому, на її думку, президент цієї теми не омине.

Ми повинні розуміти, якою є наша подальша стратегія, тому що фактично раз на кілька місяців ми чуємо про нові штами коронавірусу. Очевидно, що це ще одна війна – за здоров'я і життя наших громадян,

– заявила Мошенець.

Також за словами політикині серед тем послання може бути питання підвищення заплат в Україні.

Звернення президента до Верховної Ради