"Зло обязательно проиграет": Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примирения

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения, подчеркнув, что зло обязательно проиграет. Он напомнил о параллелях между борьбой Украины сегодня и событиями Второй мировой войны.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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О чем говорил Зеленский в обращении

Зеленский отметил, что День памяти и победы над нацизмом Украина отмечает вместе со всем миром, со всеми теми, кто 80 лет назад боролся за жизнь, чтобы зло проиграло.

К сожалению, три года назад это снова повторилось и, так же как когда-то над Киевом снова заревела сирена воздушной тревоги. Зло снова пошло на нашу землю украинскую. Утром 24 февраля на Крещатике было пусто – ни машин, ни людей. Сейчас здесь жизнь, вы видите. Три года назад. Записывая обращение ко Дню Независимости, здесь была сожжена российская техника. И только такой парад зло может получить здесь. Здесь, где сегодня царит наше желание жить, быть,

– подчеркнул Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня памяти и победы над нацизмом: смотрите видео

Какая разница между Украиной и Россией

Президент отметил разницу между Украиной и Россией. Если в Украине празднуют День памяти с уважением к героям, отдавшим жизнь за свободу, то в России этот день стал символом "парада страха на Красной площади", где маршируют убийцы, а история переписывается, сводя победу над нацизмом только к "заслугам" Путина.

Так, будто не десятки государств-союзников, а лично Путин побеждал нацизм, как будто он своими руками поднимал флаг Победы над Рейхстагом в Берлине. Слава Богу, Украина вырвалась из всего этого болота, что было, и слава Богу, Украина не забыла, что 80 лет назад с нацизмом боролись десятки народов и более 8 миллионов украинцев, к сожалению, погибли,

– заявил украинский лидер.

Президент добавил, что сегодня почти каждая украинская семья имеет Героя, "который боролся или борется с новым злом, борется за нашу Украину, наш Киев, за все наши города, села, за наших людей, за нашу жизнь".

Зеленский также сравнил памятные места в Украине с теми, что существуют в России. В Украине память живет в сердцах людей, а не в монументах, установленных по указанию власти.

"Для них идол – дед на Красной площади, унесший жизни миллионов. Для нас же герои. Для нас же герои среди нас", – отметил президент.

Он добавил, что 80 лет назад была одержана победа над нацизмом во Второй мировой войне, и именно этот день важную закономерность.

Любое зло непременно заканчивается. Любой оккупант в конце концов оставляет нашу землю. Всегда жизнь возвращается. И именно за это стоим. Сегодня. Именно это однажды произойдет,

– резюмировал Зеленский.

Президент выразил слова уважения тем, кто боролся со злом во Второй мировой войне и тем, кто защищает Украину сегодня.