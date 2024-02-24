Обращение Зеленского во вторую годовщину полномасштабного вторжения России

Владимир Зеленский обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Президент Украины объяснил, что именно с Гостомеля российские оккупанты планировали начать то самое "взять Киев и Украину за три дня".

Можно сказать одним предложением: два года назад мы огнем встречали здесь вражеский десант; два года спустя мы встречаем здесь наших друзей, наших партнеров,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер сообщил, что 24 февраля 2024 года в Гостомель Киевской области приехали:

премьер Италии Джорджа Мелони,

премьер-министр Канады Джастин Трюдо,

президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,

премьер Бельгии Александр Де Кроо, председательствующий в Европейском совете.

Владимир Зеленский объяснил, что это символично и красноречиво описывает путь, который мы прошли за эти два года, и разницу между 24 февраля тогда и сейчас.

Знаете, невольно сегодня каждый украинец вспоминает тот день. И у каждого есть свое собственное 24 февраля. Уникальное воспоминание того дня. Как ты проснулся, кто первый тебе написал "Как ты?", кому первому ты позвонил, кого ты обнял крепко, что сказал тогда своим самым близким людям. И самое важное – что ты сделал дальше.

Миллионы разных историй, но во многих есть похожий эпизод. Это выбор, который сделали украинцы разного возраста, разных профессий, из разных регионов. И который соединил людей сначала в очередях в военкомат, а дальше – в одном окопе на линии фронта. Чтобы защищать страну. И все те, кто остался, чтобы работать в стране. Кто уехал, кто потом вернулся.

И так уже два года. Мы стали на 730 дней ближе к победе. Кто-то ждет какого-то прорицателя, что сказал бы, когда она наступит, а миллионы украинцев просто помнят слова Кобзаря: борітеся – поборете! И следуют этому уже 730 дней самоотверженности и отваги. Они закаляются на востоке, на юге и севере, на всех направлениях, где сражаются наши воины. 730 дней стойкости и выдержки. Они стоят опорами во всех гражданских городах и селах. И сегодня каждый из нас позвонит своим. Услышать родные голоса, пожелать друг другу то, чего так ждем. И сегодня каждый из нас, к сожалению, имеет о ком помолчать. И почтить память. И все вместе мы склоняем головы. 730 дней боли.

Но одновременно 730 дней надежды. На высшую справедливость, которая заключается в том, что у всех нас разные истории начала войны, но должен быть единый финал этой войны и будет – победа. И, вспоминая все, что прошли за эти два года, понимаешь: иначе быть не может. Вспоминая, что уже сделали украинцы, знаешь: мы точно сможем. Нам под силу. Нам удастся. И здесь, в этом месте, лучше понимаешь: может не выдержать металл, но не украинцы. Можно сжечь самолет, но невозможно уничтожить мечту. Мечту, с которой 730 дней каждый из нас засыпает и просыпается, с которой засыпаешь ты, вы, все мы, все наши граждане, все украинцы.

Народ, который выстоял в первые три дня. И не упал на четвертый. И завоевал пятый день. А дальше – месяц. А дальше – шесть месяцев. И вот теперь – два года. Битвы за свободу. Битвы за жизнь, которую героически ведут невероятные люди, к которым я всегда обращаюсь в обращениях: "Великий народ великой страны".

Невероятно горжусь я каждым и каждой. Я восхищаюсь каждым и каждой. Верю в каждого и в каждую. Любой нормальный человек хочет, чтобы война закончилась. Но никто из нас не позволит, чтобы закончилась Украина наша.

Именно поэтому к словам "завершение войны" мы всегда добавляем "на наших условиях". Именно поэтому возле слова "мир" всегда звучит "справедливый". Именно поэтому в будущей истории у слова "Украина" всегда будет стоять слово "независимая". Боремся за это. Уже 730 дней нашей жизни. И победим. В лучший день нашей жизни.

Я благодарю всех наших воинов. Спасибо нашему народу. И всем в мире, кто стоит рядом с нами и правдой.

Слава Украине!