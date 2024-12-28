Жду вас завтра, – президент Грузии сделала заявление накануне "инаугурации" Кавелашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление накануне "инаугурации" провозглашенного президента Грузии Кавелашвили. Она заявила, что не покинет свою резиденцию во дворце Орбелиани и останется там на ночь.

Зурабишвили не будет покидать президентский дворец всю ночь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа".

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Что следует из заявления Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к народу из своей резиденции во дворце Орбелиани. Она заявила, что не покинет его и останется там на ночь. Завтра в 10 часов она ждет протестующих возле дворца и обещает рассказать о дальнейших планах.

Приветствую вас из дворца Орбелиани. Я здесь и останусь здесь, проведу здесь и ночь. Завтра в 10 часов утра жду вас возле дворца Орбелиани, и отсюда расскажу, каким будет завтрашний день. Расскажу, какими будут следующие дни и какими будут дни победы,

– заявила Зурабишвили.

Тем временем в США конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, возглавляющий подкомитет по иностранным делам в Палате представителей США, анонсировал представление законопроекта, признающего Саломе Зурабишвили единственным легитимным президентом Грузии.

Этот законопроект о непризнании "Грузинского кошмара" запретит США признавать незаконный диктаторский режим в Грузии и будет признавать Саломе Зурабишвили единственным законным лидером до тех пор, пока не будут проведены свободные и справедливые выборы,

– подчеркнул он в соцсети Х.

Напомним, завтра, 29 декабря, завершится срок, который дала Саломе Зурабишвили "Грузинской мечте", чтобы определить время новых парламентских выборов.

Ранее стало известно, что она была приглашена на инаугурацию президента США Трампа в знак поддержки в ее мужественной борьбе против пророссийских сил.