Обратно в СССР: оккупанты хотели выдавать жителям Киевщины паспорта советского образца

В своих мечтах россияне не только "взяли Киев за 3 дня", но и "оккупировали и даже паспортизировали" жителей Киевской области. Правда, для этого они почему-то приготовили документы советского образца.

О таких планах захватчиков рассказали в СБУ. Говорят, они планировали создать в Киевской области оккупационную администрацию.

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Оккупанты хотели провести в Киевской области псевдореферендум

Далее россияне хотели идти уже традиционным для себя путем – организовать так называемый "референдум" для провозглашения еще одной квазиреспублики. Всех жителей Киевщины должны были взять на учет и поменять им украинские паспорта на советские. Документами СССР, по замыслу захватчиков, должны были пользоваться украинцы, пока для них напечатали бы русские.

Эти данные получили украинские контрразведчики

Эту информацию военные контрразведчики СБУ получили прямо на российских позициях. Также именно так россияне и проводят свою политику на украинских территориях, которые им удалось временно оккупировать.

Натолкнулись сотрудники Службы безопасности и вражеский схрон с бланками паспортов СССР. Расположили его кафиры близ Макарова Бучанского района.

Это паспорта, выданные от имени УССР, такие образцы в Украине уже не производили с 1990 года. Так что бланки завезли из России.

Смотрите фото бланков, найденных в хранилище россиян:

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Попытки кафиров навязать свои паспорта в Украине

В оккупированном Мариуполе кафиры начали принимать документы у местных жителей на российские паспорта. При этом так называемые "власти" требуют, чтобы люди получали справку о регистрации в Донецке.

Такие же планы у врага и по временно оккупированной территории Запорожской области. В Запорожской ОВА заверили, что такие действия захватчиков будут иметь последствия и для самой России.

Попытки России выдавать свои документы в Запорожье и Херсонской области резко осудили в ЕС и США. Москву заранее предупредили, что эти документы не признаются на международном уровне.

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