Проблема в тому, що в чинній редакції реформа дозволяє Банковій викинути з СБУ найкращих офіцерів (наприклад, контррозвідників). Водночас залишити найгірших – тих, які знущаються з підприємців.

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Як це може відбутися

Пункти 6 перехідних положень і 29 статті законопроєкту передбачають, що до переатестації допустять лише тих працівників СБУ, які:

мають доступ до держтаємниці;

посада яких вимагає такий доступ.

Здавалося б, логічні норми. Логічні для поточної роботи, але не для очищення від недоброчесних працівників. Якщо чинне керівництво СБУ не звільнило їх до цього часу, такі недобросовісні працівники його влаштовують. Правда, логічно?

Так от, доступ до державної таємниці дає виключно СБУ. Так само вимоги до посад (наприклад, доступу до держтаємниці) теж визначає керівництво Служби безпеки. Так, руками голови СБУ Івана Баканова, влада навіть до атестації не допустить офіцерів, яких вони вважають "ненадійними елементами".



Іван Баканов очолює Службу безпеки України / Фото пресслужби СБУ

Кого саме вважатимуть "ненадійними"

Порозмірковуймо, яких саме працівників Служби безпеки Андрій Єрмак й Іван Баканов вважатимуть такими "елементами". Нагадаю, що керівник Офісу Президента, скажімо, не дуже любить спецоперації проти Росії. Історія з вагнерівцями це підтверджує.

Водночас голова СБУ вже 2 роки ніяк не може помітити критичну ситуацію з наїздами СБУ на підприємців. Так само Баканов не помічає корупцію, у якій загрузла гірша частина співробітників Служби безпеки.

До речі, лише кілька тижнів тому детективи Нацагентства з питань запобігання корупції під прикриттям провели спецоперацію і на гарячому взяли одного з таких працівників СБУ. Хабар у 90 тисяч доларів він вимагав за ліцензії для казино.

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Я можу таких історій про корупціонерів з СБУ добрий десяток розповісти. Однак повернімося до законопроєкту, який, нагадаю, дозволить "Баканову й ко" позбутися найкращих, а натомість залишити найгірших працівників СБУ.

Чи піде СБУ на маніпуляції

Може, ви думаєте, що ні Баканов, ні Офіс Президента не підуть на маніпуляції з доступом до держтаємниці? Якщо раптом так, то нагадаю, що Гюндуза Мамедова з посади заступника генпрокурора викинули, позбавивши доступу до держтаємниці.

Раптом хтось забув – Мамедов успішно координував усі наші ключові міжнародні кримінальні процеси проти Росії, зокрема збиття росіянами пасажирського літака в Нідерландах.



Мамедов координував міжнародні кримінальні процеси проти Росії / Фото Укрінформу

Влада Росії Мамедова просто ненавиділа, адже він створював їм багато проблем в рамках міжнародних розслідувань. Головне – Мамедов заклав юридичні основи для майбутнього покарання господарів Кремля.

Якщо в такому публічному процесі Баканов спокійно пішов на очевидний "бєспрєдєл" з позбавленням доступу до держтаємниці, то непублічних контррозвідників він, повірте, з СБУ повикидає.

З СБУ можуть "викинути" найкращих

Підсумуймо. Реформа в її чинній редакції дарує владі можливість викинути зі Служби безпеки найкращих офіцерів, залишивши потвор, "бєспрєдєл", які Баканов, як мінімум, "не помічав", а як максимум – спрямовував.

Коли я описав цю схему в телеефірі, одна з головних авторок реформи (депутатка Мар'яна Безугла) сказала, що це не правда й що вона такого ніколи не допустить.

Я ставлюся до пані Мар'яни з великою повагою. Саме вона дотягнула цю реформу далі, ніж будь-кому вдавалося. Однак моя повага до неї, як і її старання, не змінюють описану вище загрозу.

Сподіваюся, пані Мар'яна виконає свою обіцянку й не допустить ухвалення закону в такій редакції. Крім конкретно цієї проблеми, до законопроєкту є кілька інших критичних зауважень. Про них розповім вам окремо, як і про позитивні пункти, яких у проєкті реформи теж вистачає.

Проблема в тому, що будь-які позитивні норми закону втілюють люди. Якщо реформа залишає в СБУ найгірших, а найкращих – викидають, то вона приречена на провал.