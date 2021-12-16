Обреченные на дружбу сквозь сжатые зубы, – политолог об отношениях Китая и России
Источник:24 канал
Китай якобы официально поддержал требования России о не расширении Организации Североатлантического договора на Восток. Кремль играет на нескольких досках.
Китай наблюдает за конфликтом и готовится к войне с Тайванем и наращивает провокации. Об этом в эфире 24 канала заметил политолог Олег Саакян.
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Саакян: Китай хочет использовать Россию
Он напомнил, как "под шумок" оккупации Крыма Россией в 2014 – 2015 годах Китай поглотил Гонконг.
Два тоталитарных режима обречены на дружбу сквозь сжатые зубы,
– подчеркнул Саакян.
По его словам, Китай будет пытаться максимально использовать Россию, которая нарушает правила и является "разбойником" общемировой политики.
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Россия – между двумя полюсами
На этом фоне Китай выглядит более цивилизованно. Вместе с тем, Россия пытается показать себя как субъект между двумя полюсами – Вашингтоном и Пекином, который может торговать.
США хотели бы сейчас получить Россию нейтральной по отношению к Китаю. А Китай торгуется на том, что у России нет другого варианта, как дружить с Китаем или быть поглощенной, и тогда принудительно дружить с Китаем.
"Мы будем видеть еще много разных танцев. Это уже не впервые. До этого были общие заявления по поводу невозможности и осуждения использования санкционной политики западными странами и тому подобное", – отметил политолог.
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Разговор Путина и Си Цзиньпина
- Стали известны подробности телефонного разговора Путина с китайским лидером Си Цзиньпином. Там отметили "примерные" российско-китайские отношения.
- По информации китайских пропагандистских изданий, Си Цзиньпин официально поддержал требования Путина по поводу не расширения НАТО дальше нынешних границ.
- Путин официально принял приглашение Си Цзиньпина вместе открывать Олимпийские игры в Пекине, где в это время состоится следующий раунд стратегических переговоров между Россией и Китаем.
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