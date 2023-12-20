В центре Петербурга обрушился жилой дом: людей едва успели эвакуировать

В России прямо в центре Санкт-Петербурга обрушилась многоэтажка, второй раз за сутки. Трещины в доме долгое время игнорировали, а жертв удалось избежать чудом.

Днем в доме разрушилась часть стены, жильцы решили не рисковать и эвакуировались из здания. Ночью здание разрушилось полностью.

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"На улице Гороховой в центре Санкт-Петербурга обрушился шестиэтажный дом. Он был расселен и в нем продолжался ремонт", – сообщает российское МЧС.

В Санкт-Петербурге обрушился дом / Фото росСМИ

Жертв нет

Отмечают, что сведений о пострадавших не было.

Из соседнего дома эвакуировали 27 человек. Завалы разбирают. Вещи людей не успели увезти.

Трещины в доме игнорировали

Трещины на стенах здания появились несколько лет назад. Несмотря на это, в октябре 2023 дома не признали аварийным. Межведомственная комиссия объявила непригодными только отдельные квартиры. Тогда же расселили флигель дома.

Российские телеграмма-каналы пишут, что еще 19 декабря в аварийном здании находились несколько хостелов и продолжали жить люди. Расселить их успели только вечером, за несколько часов до обрушения.

В частности, глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук рассказал, что последний житель дома не хотел уезжать.

. Дом на Гороховой был построен в 1885 и перестраивался в 1904 году. Прокуратура начала проверку по факту обрушения.