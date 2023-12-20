Вдень у будинку зруйнувалася частина стіни, мешканці вирішили не ризикувати та евакуювалися з будівлі. Вночі будинок зруйнувався повністю.

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"На вулиці Гороховій в центрі Санкт-Петербурга завалився шестиповерховий будинок. Він був розселений і в ньому тривав ремонт", – повідомляє російське МНС.

В Санкт-Петербурзі обвалився будинок / Фото росЗМІ

Жертв немає

Зазначають, що даних про постраждалих не було.

Із сусіднього будинку евакуювали 27 осіб. Завали розбирають. Речі людей не встигли вивезти.

Тріщини в будинку ігнорували

Тріщини на стінах будівлі з'явилися кілька років тому. Попри це, у жовтні 2023 року будинок не визнали аварійним. Міжвідомча комісія оголосила непридатними лише окремі квартири. Тоді ж розселили флігель удома.

Російські телеграм-канали пишуть, що ще 19 грудня в аварійній будівлі перебували кілька хостелів та продовжували жити люди. Розселити їх встигли лише ввечері, за кілька годин до обвалення.

Зокрема, голова Адміралтейського району Сергій Оверчук розповів, що останній мешканець будинку не хотів їхати.

Зауважте. Будинок на Гороховій був збудований у 1885 році та перебудовувався у 1904 році. Прокуратура розпочала перевірку за фактом обвалення.