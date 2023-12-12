В американском Бронксе обрушился 6-этажный дом: под завалами могут быть люди

11 декабря около 15:30 обрушился 6-этажный жилой дом на углу Вест Бернсайд Авеню и Фелан Плейс в Моррис-Хайтс. Известно, что под завалами могут быть люди.

По словам комиссара FDNY Зака Искола, на место происшествия пожарные прибыли через 1 минуту и 36 секунд после получения вызова. Рассказываем, что известно о ситуации в Бронксе.

Читайте также В Киеве произошел обвал грунта: есть погибший и раненый

Что известно об обвале дома

Вся наша специальная подготовка и ресурсы, которые у нас есть для подобных инцидентов, пошли в ход. Мы подняли в воздух наш дрон, осматривающий территорию, пытаясь найти дополнительную информацию о потенциальных пациентах и зонах потенциальной нестабильности. У нас здесь есть собака К9, которая помогает нам искать потенциальных жертв,

– отметила комиссар FDNY Лора Кавана.

Она добавила, что также привлечены специально подготовленные пожарные, тактические подразделения, подразделения по ликвидации последствий оползней, а также медики скорой помощи и спасатели, специально обученные оказывать помощь во время оползней.

Свидетель Элис Гейнер, общаясь с CBS New York, рассказал, что увидел и слышал, когда угол здания рухнул. Он отметил, что работает в винном магазине через дорогу. По его словам, в течение трех месяцев, что он работает в этом магазине, здание находилось на стадии строительства.

Мы услышали что-то, будто какие-то люди кричали через дорогу. Мы вышли посмотреть, что происходит. Мы увидели, что строительный материал начал трещать. Там было двое парней, которые что-то строили. Мы увидели, как начали падать большие камни. А потом все здание просто упало за какую-то секунду,

– отметил он.

Угол 6-этажного дома обрушился в Бронксе: смотрите видео

Поисковые работы продолжаются

Пожарная служба штата Флорида сообщила, что пока не поступало информация о пострадавших. В то же время поисковая операция продолжается. К ней привлекли беспилотники и собаки для обыска местности.

Мы будем предполагать, что в заселенном здании может кто-нибудь находиться, пока не исключим эту возможность. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы убедиться, что сможем найти их, если они там, или исключить такую возможность,

– сказала Кавана.

Она добавила, что с учетом того, что здание функционировало и имело как коммерческие, так и жилые помещения, то под завалами кто-то может быть.

Известна ли причина обрушения

По словам Каваны, она не может сразу сказать, что повлекло за собой обвал. В то же время, она заверила, что будет расследование.

Известно, что на месте происшествия работали сотрудники пожарной охраны Нью-Йорка, полиции Нью-Йорка и Департамента построек. Также Красный Крест оказывал помощь жителям.

В результате обвала приостановили движение поездов Северо-Гудзонской линии метрополитена в обоих направлениях. Речь идет об отрезках между станциями Grand Central и Spuyten Duyvil.

В то же время добавим, что большая часть многоквартирного дома все еще стоит. Обрушился только угол здания. Несколько квартир осталось без стен. Также к фундаменту строения прилегал тротуарный навес. Пока он окружен большой грудой обломков.