За словами комісара FDNY Зака Іскола, на місце події пожежники прибули через 1 хвилину та 36 секунд після отримання виклику. Розповідаємо, що відомо про ситуацію у Бронксі.

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Що відомо про обвал будинку

Уся наша спеціальна підготовка і ресурси, які ми маємо для подібних інцидентів, пішли в хід. Ми підняли в повітря наш дрон, який оглядає територію, намагаючись знайти додаткову інформацію про потенційних пацієнтів і зони потенційної нестабільності. У нас тут є собака К9, який допомагає нам шукати потенційних жертв,

– зазначила комісар FDNY Лора Кавана.

Вона додала, що також залучені спеціально підготовлені пожежники, тактичні підрозділи, підрозділи з ліквідації наслідків обвалів, а також медики швидкої допомоги та рятувальники, які спеціально навчені надавати допомогу під час обвалів.

Свідок Еліс Гейнер, спілкуючись з CBS New York, розповів, що побачив і чув, коли кут будівлі обвалився. Він зазначив, що працює у винному магазині через дорогу. За його словами упродовж трьох місяців, що він працює у цій крамниці, будівля перебувала на стадії будівництва.

Ми почули щось, ніби якісь люди кричали через дорогу. Ми вийшли подивитися, що відбувається. Ми побачили, що будівельний матеріал почав тріщати. Там було двоє хлопців, які щось будували. Ми побачили, як почало падати велике каміння. А потім вся будівля просто впала за якусь секунду,

– зазначив він.

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Пошукові роботи тривають

Пожежна служба штату Флорида повідомила, що наразі не надходило інформації про постраждалих. Водночас пошукова операція триває. До неї залучили безпілотники та собак для обшуку місцевості.

Ми будемо припускати, що в заселеній будівлі може хтось перебувати, поки не виключимо цю можливість. Ми робимо все, що в наших силах, щоб переконатися, що зможемо знайти їх, якщо вони там, або виключити таку можливість,

– сказала Кавана.

Вона додала, що з урахуванням того, що будівля функціонувала та мала як комерційні, так і житлові приміщення, то під завалами хтось може бути.

Чи відома причина обвалення

За словами Кавани, вона не може відразу сказати, що спричинило обвал. Водночас вона запевнила, що буде розслідування.

Відомо, що на місці події працювали співробітники пожежної охорони Нью-Йорка, поліції Нью-Йорка та Департаменту будівель. Також Червоний Хрест надавав допомогу мешканцям.

Внаслідок обвалу призупинили рух поїздів Північно-гудзонської лінії метрополітену в обох напрямках. Мовиться про відтинки між станціями Grand Central і Spuyten Duyvil.

Водночас додамо, що більша частина багатоквартирного будинку все ще стоїть. Обвалився лише кут будівлі. Декілька квартир залишилися без стін. Також до фундаменту будівлі прилягав тротуарний навіс. Наразі він оточений великою купою уламків.