Финляндия конфисковала российский танкер Eagle S для расследования повреждения подводного кабеля

В среду, 25 декабря, был поврежден один из двух подводных кабелей Estlink, соединяющих Эстонию и Финляндию через Финский залив. На месте инцидента задержали российский танкер Eagle S, который могли использовать для шпионской деятельности.

Центральная криминальная полиция конфисковала судно для проведения технического расследования. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальное медиа Финляндии Yle. Перед этим на борту Eagle S было обнаружено оборудование с высоким энергопотреблением, нехарактерное для простого торгового судна.

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Какие проверки ждут танкер

Танкер Eagle S в субботу, 28 декабря, переместили в порт Килпилахти города Порвоо под сопровождением финских властей. Буксир Ukko подошел к танкеру утром, транспортировка судна происходила с помощью двух лоцманских катеров и сопроводительных буксиров.

Операцию координировало полицейское управление Хельсинки при поддержке пограничной охраны. По заявлению полиции, порт Килпилахти обеспечит лучшие условия для следственных действий.

На борту Eagle S проведут техническое расследование, чтобы выяснить, причастен ли российский танкер к повреждению электрического кабеля Estlink.

К слову, судно Eagle S, задержано в Финском заливе, подозревается в шпионаже с помощью высокотехнологичного оборудования для прослушивания и записи.

Оно хранилось в "огромных портативных чемоданах" вместе с многочисленными ноутбуками, клавиатуры которых имели турецкую и русскую раскладки. Экипаж танкера, вероятно, знал о шпионском оборудовании и деятельности судна.