Трагедия на аттракционе в Киеве: изъяли вещественные доказательства и видеозаписи, владелец обещает сотрудничество

В воскресенье, 21 июля, в Киеве оборвался трос аттракциона через Днепр, в результате чего в реке погиб парень. Правоохранители сообщили, что изъяли вещественные доказательства и записи камер видеонаблюдения с места.

Прокуратура продолжает расследование причин обрыва троса на аттракционе "Канатная переправа через Днепр от Арки Дружбы народов до Труханова острова".

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Расследование обрыва троса

Как сообщили в прокуратуре, на второй день поисков спасатели нашли тело 20-летнего парня, который находился на аттракционе в момент обрыва троса. Его тело направили на экспертизу.

На данный момент правоохранители уже изъяли часть видеозаписей с камер, установленных на аттракционе, а также вещественные доказательства,

– добавили правоохранители.

Также прокуратура обратилась к свидетелям происшествия и к гражданам, которые владеют важной для следствия информацией, с просьбой предоставить соответствующие показания и имеющиеся фото или видеоматериалы.

К слову, владелец канатной переправы в Киеве, директор компании "Активная страна" Денис Курта пообещал делать все возможное, чтобы разобраться в причинах трагедии. По его словам, компания готова сотрудничать со следствием. Он призвал общественность избегать всевозможных спекуляций, пока идет следствие.

Добавим, что тело погибшего 20-летнего парня, который приехал в Киев на отдых, нашли на расстоянии 30 метров от берега и глубине 9 метров. Поисковая операция длилась около семи часов. За это время было обследовано водолазами 8000 метров квадратных дна.