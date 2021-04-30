Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 37 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В частности, чаще всего обстрелы раздавались на территории Луганской области.

Наблюдатели миссии ОБСЕ сообщили, что на Луганщине зафиксировали 22 нарушения режима тишины. В частности, выстрелы слышали в районе оккупированного Обозного.

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Больше всего нарушений зафиксировали в прифронтовом городе Попасная. Там миссия ОБСЕ слышала 8 взрывов неопределенного происхождения.

Ситуация в Донецкой области

В то же время на территории Донецкой области наблюдатели зафиксировали 15 нарушений режима прекращения огня. В частности, в районе Курахово было слышно 6 взрывов.

Как сообщили в ОБСЕ, они связаны с учениями по боевой стрельбе.

Наблюдатели миссии ОБСЕ также слышали 2 взрыва вблизи города Зализное. Не менее напряженной была ситуация и в районе населенного пункта Спартак.

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Режим прекращения огня: кратко

На Донбассе с 27 июля 2020 года действует перемирие, но боевики постоянно его срывают. Оккупанты продолжают нарушать режим тишины, обстреливать украинских военных и совершать провокации.

Количество обстрелов на Донбассе значительно возросло. С начала 2021 года уже погибли 38 украинских военнослужащих.

В апреле в ОБСЕ заявили о грубых нарушениях режима тишины со стороны оккупантов на Луганщине. Они стянули туда тяжелую технику и "Грады".​



Войска России у границ Украины / Инфографика 24 канала