ОБСЕ зафиксировала 500 взрывов на Донбассе всего за ночь: отчет на заседании Совбеза

Совбез ООН собрался на экстренное заседание из-за угрозы российского вторжения в Украину. Также представители стран обсудили усиленные обстрелы на Донбассе. Об ужасной ситуации доложила мониторинговая миссия ОБСЕ.

Перед Совбезом ООН выступил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик. Он обнародовал результаты наблюдения за 16 февраля.

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За ночь зафиксировали более 500 взрывов

Между вчерашним вечером и сегодняшним утром мы зафиксировали более 500 взрывов вблизи линии разграничения. Больше всего пострадали Станица Луганская и Золотое,

– подчеркнул Чевик.

Председатель СММ отметил, что утром 17 февраля наблюдатели обратились к сторонам с требованием соблюдать режим тишины. В 11:00 часов произошло обострение, говорит Чевик. Он заверил, что наблюдатели будут следить за ситуацией, если это им позволят делать ресурсы.

Наблюдатели посетили Станицу Луганскую

Патрули посетили места повреждения детсада и вокзала в Станице Луганской. Они увидели свежие повреждения фасада. Конечно, все подробности будут сообщены, когда завершится отчетность,

– сообщил председатель СММ ОБСЕ.

Чевик отметил, что очень важно, чтобы стороны прекратили огонь, чтобы уменьшить напряженность в регионе.

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Что известно о заседании Совбеза относительно Украины: коротко

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН созвали на вечер 17 февраля – из-за возможного вторжения России в Украину.

Заместитель генсека ООН Розмари Дикарло подчеркнула, что нынешнее напряжение – максимальное за 8 лет. Она призвала к разрешению ситуации дипломатическим путем.

На заседании выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что ставки сейчас значительно выше, чем украинский вопрос.

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