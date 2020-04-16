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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      Обсервация для освобожденных из плена украинцев: глава Донецкой ОГА рассказал детали

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      Между Украиной и пророссийскими боевиками состоялся пасхальный обмен пленными. Что известно о тестировании освобожденных украинцев на COVID-19 и в каких условиях они будут жить во время обсервации – читайте далее.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

      Обратите внимание Агент ФСБ и диверсанты: кого Украина отдала боевикам во время обмена пленными

      По его словам, украинцев, которые вернулись на Родину, поместили в место обсервации и провели медицинский осмотр. Состояние их здоровья – удовлетворительное.

      У всех освобожденных из плена украинцев взяли образцы для ПЦР-тестирования на коронавирус. Вероятно, результаты исследований будут готовы вечером 17 апреля.

      Справка. 16 апреля состоялся обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками Донбасса. На Родину в общем вернулись 20 пленных: 9 из оккупированной Донетчины и 11 из оккупированной Луганщины. Взамен Украина передала подконтрольным РФ боевикам 14 человек.

      Глава Донецкой ОГА отказался комментировать информацию о проведении экс-пленным экспресс-тестов на COVID-19.

      Он подчеркнул, что такое тестирование не проводится в уличных условиях. "Я не был свидетелем этого, обязательно проверю информацию", – отметил Кириленко.

      После обмена все освобожденные украинцы будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию на территории Донбасса. Кириленко собственными глазами видел условия, в которых они будут проживать. По его словам, это место находиться под охраной. Расходы по размещению украинцев берет на себя государство.

      Условия там – более, чем удовлетворительные. Они будут жить в отдельных комнатах. Трехразовое питание, средства гигиены, одежда – этим всем мы их обеспечим. Также предоставим условия для общения, обеспечим средствами связи. Пусть только эмоционально придут в себя,
      – заверил Кириленко.

      Он также пояснил, что ждет бывших пленных через две недели. Действиям тем, кто в этом будет нуждаться, будет предоставлена углубленная юридическая оценка. Те, кому не понадобятся дополнительные меры со стороны правоохранителей и спецслужб, пройдут углубленное медицинское обследование и лечение.

      Обмен пленными 16 апреля: основное

      • Это первый обмен в 2020 году, а также первый после большого обмена 29 декабря 2019 года.
      • Среди людей, вернувшихся из подвалов боевиков, большинство являются гражданскими. В списках только двое военных и правоохранитель.
      • По информации правоохранителей, боевики удерживали украинских граждан в нечеловеческих условиях. Людей регулярно пытали.
      • В Красном Кресте отметили, что во время обмена были нарушены карантинные ограничения. Несмотря на это, операцию назвали успешной.

      Обмен пленными между Украиной и российскими наемниками: смотрите видео

       

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Война на Донбассе Оккупированные территории Новости Луганска Новости Донецка
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