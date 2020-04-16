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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Обсервація для звільнених з полону: голова Донецької ОДА розповів деталі

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      Між Україною та проросійськими бойовиками відбувся великодній обмін полоненими. Що відомо про тестування звільнених українців на COVID-19 та в яких умовах вони жиимуть під час обсервації – читайте далі.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

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      За його словами, українців, які повернулися на Батьківщину, помістили в місце обсервації та провели медичний огляд. Стан їх здоров'я –  задовільний.

      У всіх звільнених з полону взяли зразки для ПЛР-тестування на коронавірус. Ймовірно, результати досліджень будуть готові увечері 17 квітня.

      Довідка. 16 квітня відбувся обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками Донбасу. На Батьківщину загалом повернулися 20 полонених: 9 з окупованої Донеччини та 11 з окупованої Луганщини. Натомість Україна передала підконтрольним РФ бойовикам 14 осіб.

      Голова Донецької ОДА відмовився коментувати інформацію щодо проведення експолоненим експрес-тестів на COVID-19.

      Він підкреслив, що таке тестування не проводиться у вуличних умовах. "Я не був свідком цього, обов'язково перевірю інформацію", – зазначив Кириленко.

      Після обміну усі звільнені українці проходитимуть обов'язкову двотижневу обсервацію на території Донбасу. Кириленко на власні очі бачив умови, в яких вони проживатимуть. За його словами, це місце перебуватиме під охороною. Витрати щодо розміщення українців бере на себе держава.

      Умови там – більш, ніж задовільні. Вони житимуть в окремих кімнатах. Трьохразове харчування, засоби гігієни, одяг – цим всім ми їх забезпечимо. Також надамо умови для спілкування, забезпечимо засобами зв'язку. Хай лише емоційно прийдуть до тями,
      – запевнив Кириленко.

      Він також пояснив, що чекає на експолонених через два тижні. Діям тим, хто цього потребуватиме, буде надана поглиблена юридична оцінка. Ті, кому не знадобляться додаткові заходи з боку правоохоронців та спецслужб, пройдуть поглиблене медичне обстеження та лікування.

      Обмін полоненими 16 квітня: основне

      • Це перший обмін у 2020 році, а також перший після великого обміну 29 грудня 2019 року.
      • Серед людей, які повернулися з підвалів бойовиків, більшість є цивільними. У списках лише двоє військових і правоохоронець.
      • За інформацією правоохоронців, бойовики утримували українських громадян у нелюдських умовах. Людей регулярно катували.
      • У Червоному Хресті відзначили, що під час обміну були порушені карантинні обмеження. Попри це, операцію назвали успішною.

      Обмін полоненими між Україною та російськими найманцями: дивіться відео

       

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Окуповані території Новини Луганська Новини Донецька Проросійські бойовики Війна на Донбасі
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