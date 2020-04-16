Обсервація для звільнених з полону: голова Донецької ОДА розповів деталі

Між Україною та проросійськими бойовиками відбувся великодній обмін полоненими. Що відомо про тестування звільнених українців на COVID-19 та в яких умовах вони жиимуть під час обсервації – читайте далі.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

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За його словами, українців, які повернулися на Батьківщину, помістили в місце обсервації та провели медичний огляд. Стан їх здоров'я – задовільний.

У всіх звільнених з полону взяли зразки для ПЛР-тестування на коронавірус. Ймовірно, результати досліджень будуть готові увечері 17 квітня.

Довідка. 16 квітня відбувся обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками Донбасу. На Батьківщину загалом повернулися 20 полонених: 9 з окупованої Донеччини та 11 з окупованої Луганщини. Натомість Україна передала підконтрольним РФ бойовикам 14 осіб.

Голова Донецької ОДА відмовився коментувати інформацію щодо проведення експолоненим експрес-тестів на COVID-19.

Він підкреслив, що таке тестування не проводиться у вуличних умовах. "Я не був свідком цього, обов'язково перевірю інформацію", – зазначив Кириленко.

Після обміну усі звільнені українці проходитимуть обов'язкову двотижневу обсервацію на території Донбасу. Кириленко на власні очі бачив умови, в яких вони проживатимуть. За його словами, це місце перебуватиме під охороною. Витрати щодо розміщення українців бере на себе держава.

Умови там – більш, ніж задовільні. Вони житимуть в окремих кімнатах. Трьохразове харчування, засоби гігієни, одяг – цим всім ми їх забезпечимо. Також надамо умови для спілкування, забезпечимо засобами зв'язку. Хай лише емоційно прийдуть до тями,

– запевнив Кириленко.

Він також пояснив, що чекає на експолонених через два тижні. Діям тим, хто цього потребуватиме, буде надана поглиблена юридична оцінка. Ті, кому не знадобляться додаткові заходи з боку правоохоронців та спецслужб, пройдуть поглиблене медичне обстеження та лікування.

Обмін полоненими 16 квітня: основне

Це перший обмін у 2020 році, а також перший після великого обміну 29 грудня 2019 року.

Серед людей, які повернулися з підвалів бойовиків, більшість є цивільними. У списках лише двоє військових і правоохоронець.

За інформацією правоохоронців, бойовики утримували українських громадян у нелюдських умовах. Людей регулярно катували.

У Червоному Хресті відзначили, що під час обміну були порушені карантинні обмеження. Попри це, операцію назвали успішною.

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