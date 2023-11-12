Мобилизация в Украине: могут ли ограниченно пригодное отправить в боевую бригаду
В Украине продолжается общая мобилизация и военное положение. Закон регулирует все аспекты этого вопроса, в том числе и присутствие ограниченно пригодных на боевых задачах.
Ограниченно пригодные лица могут нести службу в частях или подразделениях обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях. В то же время четкого запрета отправлять на службу на передовую ограниченно годных нет. 24 Канал.
Нужно придерживаться требований
Ограниченно пригодных могут переводить в находящиеся на фронте бригады, однако есть нюансы:
- военный с ограниченной годностью не направлен на службу в морскую пехоту или десантно-штурмовые войска;
- в постановлении ВЛК четко отмечено, какие виды службы противопоказаны ограниченно пригодному военнослужащему с учетом состояния его здоровья;
- должность и вид службы связаны с деятельностью самого обеспечения воинской части, то есть ограниченно пригодный к службе человек не занимает должность стрелка или гранатометчика.
Если эти требования не выполнены, а военнообязанного пытаются отправить на передовую, он может написать рапорт на имя командующего.
Если на рапорт командование не реагирует, вступает в действие положение Раздела V Дисциплинарного устава ВСУ. В этом случае лицо может жаловаться на действия командования.
Кто может получить бронь и что для этого нужно
- Забронированные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации. В соответствии с статьей 25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", бронированию подлежат граждане, работающие в органах государственной власти, в других государственных органах, в органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказ).
- Кстати говоря, бронировать своих работников также могут банки, которые привлекаются для работы во время особого периода, в частности, военного положения. А еще возможно бронирование водителей, осуществляющих перевозку для нужд ВСУ и других подразделений украинской армии, медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи.
- Кроме того, работников железнодорожного транспорта, обеспечивающих функционирование и бесперебойную работу железной дороги.