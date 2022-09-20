Объявление общей мобилизации будет ударом по режиму путина, – разведка

Россия может объявить всеобщую мобилизацию. Командование оккупантов обсуждает это еще с начала полномасштабного вторжения.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. Он отметил, что после бегства росармии Юга кремль ищет разные способы пополнения живой силы.

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"Сформировали так называемые добровольческие батальоны, батальоны из резервистов, привлекли те же частные военные компании, затем пошло формирование третьего армейского корпуса – создание новых объединений вооруженных сил российской федерации", – сказал Скибицкий.

Признают войну

По словам представителя разведки, у россии также появился указ путина об увеличении вооруженных сил до 137 тысяч. Это необходимо, чтобы продолжать войну в Украине.

Объявление общей мобилизации – это будет значительный удар по режиму путина, потому что будет означать признание, что россия не смогла выполнить все поставленные задачи, а так называемая "специальная операция" путина не добилась результата, – рассказал Скибицкий.

Он добавил, что если кремль объявит мобилизацию, то это будет означать официальное объявление войны Украине. Также россия признает себя государством-агрессором.

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Дестабилизирует ситуацию в россии

Скибицкий отметил, что в россии активизировалась мобилизационная информационная риторика. В частности, депутат госдумы геннадий зюганов паникует, что росармия не может справиться. Поэтому и нужна мобилизация.

Опять же, они говорят, что у нас будет война не просто с Украиной, а с НАТО и США, потому что они воюют на стороне Украины, – отметил представитель ГУР.

Он объяснил, что главная цель россии – оккупация всей территории Украины. Для этого рано или поздно нужно увеличивать ресурсы. Кроме того, всеобщая мобилизация может дестабилизировать ситуацию в россии, потому что молодежь не хочет воевать, как отметил Скибицкий.

"Мы провели анализ российского социума и видим, что преимущественно поддерживают войну режима путина люди, которым за 50 лет, которые не пойдут воевать. Пойдет воевать молодежь – 20 – 30 лет", – добавил Скибицкий.

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