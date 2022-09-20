Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Він зазначив, що після втечі росармії Півдня кремль шукає різні способи для поповнення живої сили.

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"Сформували так звані добровольчі батальйони, батальйони з резервістів, залучили ті ж самі приватні військові компанії, потім пішло формування третього армійського корпусу – створення нових об'єднань збройних сил російської федерації", – сказав Скібіцький.

Визнають війну

За словами представника розвідки, у росії також з'явився указ путіна про збільшення збройних сил до 137 тисяч. Це потрібно, щоб продовжувати війну в Україні.

Оголошення загальної мобілізації – це буде значний удар по режиму путіна, тому що означатиме визнання, що росія не змогла виконати всі поставленні завдання, а так звана "спеціальна операція" путіна не досягла результату, – розповів Скібіцький.

Він додав, що коли кремль таки оголосить мобілізацію, то це означатиме офіційне оголошення війни Україні. Також росія визнає сама себе державою-агресором.

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Дестабілізує ситуацію в росії

Скібіцький зазначив, що в росії активізувалася мобілізаційна інформаційна риторика. Зокрема, депутат держдуми геннадій зюганов панікує, що росармія не може впоратися Через це і потрібна мобілізація.

Знову ж таки, вони кажуть, що ми матимемо війну не просто з Україною, а з НАТО і США, тому що вони воюють на боці України, – зазначив представник ГУР.

Він пояснив, що головна мета росії – це окупація всієї території України. Для цього рано чи пізно й потрібно збільшувати ресурси. Крім цього, загальна мобілізація може дестабілізувати ситуацію в росії, бо молодь не хоче воювати, як зазначив Скібіцький.

"Ми провели аналіз російського соціуму і бачимо, що в основному підтримують війну режиму путіна люди, яким за 50 років, що не підуть воювати. Піде воювати молодь – 20 – 30 років", – додав Скібіцький.

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