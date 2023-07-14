Мобилизация в Украине: что делать, если силой затягивают в военкомат

В Украине продолжается военное положение и мероприятия по общей мобилизации мужского населения. Так, в ряды Вооруженных Сил могут привлечь мужчин от 18 до 60 лет.

Однако порой работники военкоматов превышают свои полномочия и пытаются насильно затянуть человека в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Законно ли это и что делать в случае такого дерзкого правонарушения – разбирался 24 Канал.

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Что делать в случае принудительного "закрытия" в военкомате

Если работники ТЦК и СП все же затащили человека в военкомат и "закрыли" там его, то в первую очередь не стоит спорить и тем более сражаться с военными, которые держат оружие в руках. Адвокат Ростислав Кравец подчеркнул, что в случае совершения таких действий это может окончиться плохими последствиями.

Если вы останетесь живы и невредимы, вас могут привлечь к уголовной ответственности за нападение, превышение пределов самообороны,

– сказал он.

Кроме того, он напомнил, что военные не вправе проверять документы. Именно поэтому вместе с ними всегда должны быть полицейские.

Какие права имеет военнообязанный при "удержании" в ТЦК и СП

Военнообязанное лицо, принудительно отвезенное в ТЦК, имеет определенные закрепленные права, на которые может рассчитывать при возникновении этой ситуации.

В частности, военнообязанный имеет право:

узнать об основаниях задержания и содержания в ТЦК в письменном виде;

обратиться к полицейским с требованием защитить свои права и разобраться в ситуации;

требовать предоставления бесплатного адвоката;

написать заявление о совершении уголовного правонарушения за заведомо незаконные задержания, повод, домашний арест или содержание под стражей.

Несмотря на это, бывали и такие случаи, когда работники ТЦК и СП наносили удары военнообязанным. В этом случае руководитель одного из адвокатских объединений Андрей Шабельников рекомендует обращаться к правоохранителям.

"Если лицу были нанесены телесные повреждения, побои – следует обращаться в полицию по факту совершения уголовного правонарушения. Кроме того, обратиться в суд возможно и далее, чтобы признать действия работников ТЦК и СП незаконными и взыскать с государства моральный вред", – сказал он.

Также можно по возможности связаться с родственниками, друзьями, знакомыми. Их можно также попросить защитить ваши права и бороться за них.

Родственники военнообязанного могут помочь ему следующими действиями:

пойти в суд того района, где расположен ТЦК;

подать заявление следователю судьи о ситуации, которая сложилась.

Адвокат Ростислав Кравец отметил, что нет разницы, какой этот день, ведь человек имеет право защищаться всегда. Кроме того, любой суд, получив информацию, что лицо незаконно содержится в органах государственной власти, должен немедленно вынести определение, доставить работника военкомата в суд и сообщить, на каком основании он его содержит.

Обращайтесь в суд и потребуйте, чтобы вас доставили в суд и сообщили, на каком основании вас задержали. Ничего не подписывайте и никуда не уходите. Если они за вас подпишут, будут нести уголовную ответственность. Задержать вас могут только по решению суда,

– объяснил юрист.

Чего точно делать не стоит

Юристы отмечают, что во время содержания в ТЦК и СП военнообязанному лицу при любых обстоятельствах не стоит делать ничего, что нарушает его права. Даже если его заставляют это делать.

В случае "закрытия" в военкомате не стоит:

подписывать любые документы;

проходить военно-врачебную комиссию до прояснения ситуации;

По словам юриста Дмитрия Винницкого, если лицо незаконно задержали, доставили и удерживают на территории воинской части, то все это можно квалифицировать как незаконное лишение свободы или похищение человека, или насильственное исчезновение. Поэтому органы государственной власти и местного самоуправления обязаны действовать только в пределах своих полномочий и способом, предусмотренным действующим законодательством и Конституцией Украины.

Когда доставка военнообязанного в ТЦК законна

Адвокат Александр Камша подчеркнул, что представители ТЦК имеют право только на вручение повесток. Любые другие действия в отношении человека могут быть признаны незаконными.

"Поэтому необходимо понимать, что, например, задержание и/или обыск лица, применение к нему насилия, ограничение свободы передвижения, принудительное перемещение в ТЦК и СП могут быть признаны незаконными в судебном порядке", – пояснил он.

В то же время, задержание и принудительное доставление лица в ТЦК считаются законными в случае, если человеку уже выписывали повестку раньше, но он сам за ним не явился.

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