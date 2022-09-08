Общая площадь возвращенных территорий – 700 квадратных километров, – Генштаб

Герои ВСУ продолжают освобождать Украину от российских захватчиков. Генштаб сообщил, что общая площадь возвращенных территорий – 700 квадратных километров.

В частности, ВСУ имеют успех в Харьковской области. Там удалось вклиниться в оборону врага на 50 километров. Герои ВСУ освободили 20 населенных пунктов.

Заметьте ВСУ отбили несколько атак и ударили по врагу на Запорожье: карта боевых действий по состоянию на 8 сентября

Общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины, на Харьковском на Южнобужском направлениях составляет более 700 квадратных километров,

– говорится в сообщении.