Общая площадь возвращенных территорий – 700 квадратных километров, – Генштаб
8 сентября 2022 , 15:21Читати новину українською
Источник:Военное телевидение Украины
Герои ВСУ продолжают освобождать Украину от российских захватчиков. Генштаб сообщил, что общая площадь возвращенных территорий – 700 квадратных километров.
В частности, ВСУ имеют успех в Харьковской области. Там удалось вклиниться в оборону врага на 50 километров. Герои ВСУ освободили 20 населенных пунктов.
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Общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины, на Харьковском на Южнобужском направлениях составляет более 700 квадратных километров,
– говорится в сообщении.