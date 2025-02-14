Соответствующее решение 14 февраля принял Совет обороны области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.
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Что известно об инициативе
Во Львовской области остановку транспорта во время минуты молчания популяризировала общественная инициатива "Вшануй". Ее идейной вдохновительницей была павшая госпитальерка и журналистка Ирина Цыбух.
Отныне каждое утро в 9:00 полиция будет напоминать водителям о необходимости остановки на минуту всех транспортных средств, кроме автомобилей экстренных служб.
К слову, общенациональную минуту молчания в знак памяти погибших в войне ввел Владимир Зеленский еще в марте 2022 года.
Какие даты будут отмечать вскоре
Во Львовской ОВА напоминают о важных датах – чествования памяти Героев Небесной Сотни 20 февраля и третью годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля.
Призываю жителей Львовской области 20 и 24 февраля в 09:00 вспомнить тех, кто погиб в войне против циничной России,
– написал Козицкий.
Напомним, накануне в КГГА сообщили, что в общественном транспорте столицы ежедневно будут объявлять общенациональную минуту молчания. Однако движение транспорта не будет останавливаться.