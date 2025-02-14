Соответствующее решение 14 февраля принял Совет обороны области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

Смотрите также "Женщина ждала его 3 года": в Кременчуге попрощались с Евгением Тимченко, который погиб в плену

Что известно об инициативе

Во Львовской области остановку транспорта во время минуты молчания популяризировала общественная инициатива "Вшануй". Ее идейной вдохновительницей была павшая госпитальерка и журналистка Ирина Цыбух.

Отныне каждое утро в 9:00 полиция будет напоминать водителям о необходимости остановки на минуту всех транспортных средств, кроме автомобилей экстренных служб.

К слову, общенациональную минуту молчания в знак памяти погибших в войне ввел Владимир Зеленский еще в марте 2022 года.

Какие даты будут отмечать вскоре

Во Львовской ОВА напоминают о важных датах – чествования памяти Героев Небесной Сотни 20 февраля и третью годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля.

Призываю жителей Львовской области 20 и 24 февраля в 09:00 вспомнить тех, кто погиб в войне против циничной России,

– написал Козицкий.

Напомним, накануне в КГГА сообщили, что в общественном транспорте столицы ежедневно будут объявлять общенациональную минуту молчания. Однако движение транспорта не будет останавливаться.