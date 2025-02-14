Відповідне рішення 14 лютого ухвалила Рада оборони області. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

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Що відомо про ініціативу

На Львівщині зупинку транспорту під час хвилини мовчання популяризувала громадська ініціатива "Вшануй". Її ідейною натхненницею була полегла госпітальєрка і журналістка Ірина Цибух.

Відтепер щоранку о 9:00 поліція нагадуватиме водіям про необхідність зупинки на хвилину всіх транспортних засобів, окрім автомобілів екстрених служб.

До слова, загальнонаціональну хвилину мовчання у знак вшанування пам’яті загиблих у війні запровадив Володимир Зеленський ще в березні 2022 року.

Які дати відзначатимуть незабаром

У Львівській ОВА нагадують про важливі дати – вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні 20 лютого й третю річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Закликаю жителів Львівщини 20 та 24 лютого о 09:00 згадати тих, хто загинув у війні проти цинічної Росії,

– написав Козицький.

Нагадаємо, напередодні в КМДА повідомили, що у громадському транспорті столиці щодня оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання. Проте рух транспорту не зупинятиметься.