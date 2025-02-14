Відповідне рішення 14 лютого ухвалила Рада оборони області. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.
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Що відомо про ініціативу
На Львівщині зупинку транспорту під час хвилини мовчання популяризувала громадська ініціатива "Вшануй". Її ідейною натхненницею була полегла госпітальєрка і журналістка Ірина Цибух.
Відтепер щоранку о 9:00 поліція нагадуватиме водіям про необхідність зупинки на хвилину всіх транспортних засобів, окрім автомобілів екстрених служб.
До слова, загальнонаціональну хвилину мовчання у знак вшанування пам’яті загиблих у війні запровадив Володимир Зеленський ще в березні 2022 року.
Які дати відзначатимуть незабаром
У Львівській ОВА нагадують про важливі дати – вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні 20 лютого й третю річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого.
Закликаю жителів Львівщини 20 та 24 лютого о 09:00 згадати тих, хто загинув у війні проти цинічної Росії,
– написав Козицький.
Нагадаємо, напередодні в КМДА повідомили, що у громадському транспорті столиці щодня оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання. Проте рух транспорту не зупинятиметься.