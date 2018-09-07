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Общение без границ: в Viber появилась полезная функция

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Viber обзавелся встроенным переводчиком
Viber обзавелся встроенным переводчиком / Соцсети

В новой версии популярного меседжера Viber появился встроенный переводчик. Новая функция позволяет переводить отдельные сообщения прямо в окне чата.

Чтобы воспользоваться переводчиком в Viber, достаточно нажать на "бабл" и выбрать опцию "Перевести".

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Заметим, по умолчанию месседжер переводит текст на язык системы смартфона. Но его можно изменить: для этого стоит нажать на сообщение с переводом, перейти в "Настройки языка" и выбрать подходящий вариант, и в дальнейшем этот язык и будет использоваться.

Viber, перекладач, меседжер, спілкування, додатки
Viber получил функцию мгновенного перевода сообщений

Добавим, что эта функция работает на базе сервиса Google Translate и является доступной как в паблик-чатах, так и в личных беседах.

Сейчас пользоваться переводчиком могут только владельцы Viber на Android. Относительно iOS-приложения, то здесь оно должно появится в ближайшее время.

Напомним, недавно Viber получил новый внешний вид и изменившийся функционал.

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Теги: Техно Смартфоны Гаджеты Соцсети Приложения
Источник: 24 канал
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