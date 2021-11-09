В общественный транспорт с COVID-документами: в Черкасской области усилили ограничения

Черкасская область с 12 ноября подпадает под красный уровень эпидопасности. Поэтому в регионе вводят новые ограничения, в частности относительно общественного транспорта.

Во время перевозок в городе будут проверять наличие отрицательного ПЦР-теста или полного сертификата вакцинации. Об этом на брифинге сообщил глава областного совета Александро Скичко.

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О каких еще ограничениях говорится

Он пояснил, что в области в частности запретят деятельность:

торговых центров;

непродуктовых рынков;

театров и кинотеатров.

Кроме этого, нельзя проводить массовые мероприятия. Также запретили деятельность определенных образовательных учреждений, кроме дошкольных и начальной школы.

В то же время деятельность учреждений разрешат, если есть сертификат о полной вакцинации или актуального ПЦР-теста. "Соответственно если 100% работников заведения вакцинированы (а также посетители), то его деятельность разрешают", – добавил Скичко.

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Ситуация с COVID-19 в Черкасской области