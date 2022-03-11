Общество Красного Креста организует бесплатный трансфер из Одессы в Молдову

11 марта 2022 , 20:24
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Источник:

Суспільне Одеса

Российские оккупанты 16-е сутки терроризируют гражданское население Украины. Из-за этого люди вынуждены эвакуироваться в более безопасные регионы Украины и за границу.

В субботу, 12 марта, общество Красного Креста организует бесплатный трансфер из Одессы в Молдову.

Кстати На Луганщине несмотря на обстрелы продолжается эвакуация мирного населения

Сообщается, что женщин, детей и мужчин, которые старше 60 лет, отвезут в пункт пересечения границы "Паланка". С собой можно взять домашних животных.

Детали трансфера

  • Время – 12: 00;
  • место отправления – железнодорожный вокзал;
  • регистрация на рейс – по ссылке.

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Автор: Михайло Гема